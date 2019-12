Condividi su

Blocca schermo Android: tipologie, come funziona e istruzioni

Blocca schermo Android: tipologie, come funziona e istruzioni

Il blocco schermo è una funzione in possesso al 99% degli smartphone. Android permette di personalizzare questa funzione e di offrire agli utenti che scelgono impostazioni diverse di visualizzare alcune notifiche. Ci sono diversi tipologie di blocca schermo. Ecco a cosa servono, come si modificano le impostazioni e come funzionano.

Quando sarà disponibile il Blocca schermo

Non si vedrà prima di qualche settimana se non mesi. Al momento la funzione non è disponibile ma lo sarà non appena verrà distribuito l’Ambient Mode di Android 10. Gli smartphone che montano il sistema operativo del robot verde diventeranno schermi intelligenti pronti a soddisfare le esigenze degli utenti. La modalità Ambient riporta alcune funzioni di Google Assistant, non solo informazioni sulle notifiche ma anche news meteo, ultime notizie e tanto altro ancora. Al momento la funzionalità è in fase di testing, è disponibile solo su due tablet, del marchio Lenovo e su due smartphone, della Nokia. Non si conoscono bene i tempi di rilascio, tuttavia la fase di testing dovrebbe essere prossima alla fine.

Huawei P Smart Pro ufficiale in Italia: prezzo e scheda tecnica

Come modificare le impostazioni per avere un assaggio della feature

Per farsi un’idea di come sarà la feature si possono fare alcuni passaggi, sin da ora. Innanzitutto attivate le notifiche sullo schermo, andate su “Impostazioni” poi su “App e notifiche” e infine su “Notifiche“. Una volta giunti alle notifiche dovrete abilitare “Notifiche su Blocco Schermo” e il gioco sarà fatto. In questa sezione potrete decidere anche quali notifiche mostrare, di quali app e come mostrarle. Oltre alle notifiche sarà possibile visualizzare informazioni più strettamente personali, come: email, meteo e promemoria. Questa visualizzazione non potrete impostarla dalla sezione “Notifiche”, dovrete infatti chiedere aiuto all’Assistente Google. Recatevi nella sezione “Personalizzazione” e attivate “Risultati personali nella schermata di blocco”. Per facilitare il tutto occorrerà attivare il Voice Match per attivare l’Assistente con il comando vocale “Ok Google”.

Francesco Somma

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]