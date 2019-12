Condividi su

Classifica Ferrari più costose al mondo nel 2019: ecco le prime 10

Qual è il prezzo delle Ferrari più care del mondo nel 2019? Questa speciale classifica riprende i 10 modelli più costosi e riassume in breve le loro caratteristiche. Ecco tutti i dettagli sui veicoli del Cavallino Rampante che richiedono una cifra monstre.

Dal 10° posto fino al 6°, ecco le Ferrari più costose nel 2019

Al decimo posto si posiziona la 250 LM, di questo modello esistono solamente 33 esemplari al mondo, è una macchina da competizione, all’asta è stata battuta per 17.6 milioni di dollari, è dell’anno 1964. Al nono posto c’è la 250 California, una automobile che è arrivata quinta alla 12 ore di Sebring nel 1960. Il suo valore viene stimato intorno ai 18 milioni di dollari. Ottava piazza per la 375 Plus, battuta all’asta per 18,4 milioni di dollari. Il pilota Jose Froilan Gonzalez, con questo modello, ha vinto la Formula 1 di Silverstone nel 1954. La 250 California di Alain Delon si piazza al settimo posto, all’asta è stata battuta alla modica cifra di 18,5 milioni di dollari, il modello conta 55 esemplari e acquista ancora più valore dopo essere appartenuto ad uno dei divi del cinema. Alla fine di questa speciale classifica, al sesto posto, troviamo la 275 GTB, la sua base d’asta è 26,4 milioni di dollari, una macchina pensata per le corse, si dota di un motore V12, finestrini in plexiglass e pannelli di alluminio ultraleggeri.

La Top Five delle più costose ad oggi

Quinto posto per la 275 GTS4 NART, nel 2013 è stata battuta all’asta per 27,5 milioni di dollari. Di questo modello sono stati diffusi solo dieci esemplari, fu pensata per l’esportazione della Ferrari negli Stati Uniti, nel 1968. Al quarto posto c’è la 290 MM, auto da competizione, vanta un valore di 28 milioni di dollari. Merito del suo valore è anche dato dalla fama degli automobilisti che l’hanno guidata: Juan Manuel Fangio e Phil Hill, rispettivamente nel 1956 e nel 1957. Ai piedi del podio troviamo la 335 S con un valore di 35 milioni di dollari. È stata guidata da Maurice Trintignant e Peter Collin nella competizione di Sebring del 1958 ma anche da Moss e Greogory nel Gran Premio di Cuba. La piazza d’onore va alla 250 GTO venuta per 38,115 milioni di dollari. Al primo posto si trova la 250 GTO n°3, battuta all’asta per 48,405 milioni di dollari. Esistono solo 36 esemplari di questa auto, prodotti tra il 1962 e il 1964.

