L’anno che verrà 2020: ospiti, anticipazioni e curiosità stasera in tv

L’anno che verrà, celebre brano di Lucio Dalla, nel 2019 ha compiuto quarant’anni. È infatti dal 1979 che, ogni anno, si è soliti aspettare l’arrivo del nuovo anno canticchiando questo motivetto allegro e nostalgico al tempo stesso. Il titolo del brano, dal 2003, dà inoltre il nome al programma di intrattenimento in onda su Rai 1 la Notte di San Silvestro.

Dopo l’esperienza di Matera e Maratea, L’anno che verrà torna a Potenza e, a condurre lo spettacolo musicale, ci sarà l’amatissimo Amadeus, conduttore noto a tutti per la propria simpatia travolgente. Numerosi ospiti saranno chiamati a salire sul palco, trascinando la platea lucana e il pubblico a casa in un mega ed interminabile karaoke. Grazie ai cantanti che hanno fatto la storia della canzone italiana, faremo un viaggio nel tempo per riscoprire le hit degli anni scorsi, aspettando così l’arrivo del 2020.

L’anno che verrà 2020: ospiti e cantanti questa sera, in diretta da Potenza

Questa sera, per allietare la Notte di San Silvestro e brindare insieme al termine del countdown, numerosi artisti saliranno sul palco allestito nella piazza principale di Potenza, in Basilicata. Ad aprire le danze ci penseranno gli habitue Cristiano Malgioglio, Riccardo Fogli e Gigi D’Alessio. Come rappresentante della vecchia scuola avremo come ospiti anche Orietta Berti, Al Bano e Romina e gli Stadio. Direttamente dal panorama musicale giovanile, saliranno invece sul palco l’artista salernitano Rocco Hunt, Benji e Fede, The Kolors e infine la star più estrosa e ribelle, Elettra Lamborghini.

L’anno che verrà 2020: anticipazioni, sul palco gli artisti di Sanremo Giovani

A completare il quadro, sul palco de L’anno che verrà avranno l’opportunità di esibirsi i cinque finalisti di Sanremo Giovani. Parliamo, come molti sapranno, di Leo Gassmann, Fadi, Marco Sentieri, Eugenio in via di Gioia e Fasma. In più, ad accompagnare i cinque giovani artisti, ci sarà Tecla Insolia, vincitrice di Sanremo Young 2019. Tutti i cantanti, appena affaciatisi sulla scena musicale, prenderanno parte al Festival di Sanremo 2020, nella sezione Nuove Proposte.

