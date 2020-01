Condividi su

A che ora è Capodanno 2020 in Italia e nel mondo

La suddivisione del globo terrestre in fusi orari, al fine di avere sempre un’idea dell’ora locale e confrontarla con quella del nostro Paese non è certo nuova: risale al 1884. Anche se oggi non ci sono più solo 24 fusi orari, ma 39 e si deve considerare l’introduzione dell’ora legale, volendo sarebbe possibile festeggiare un Capodanno diverso ogni ora facendo il giro del mondo.

Nel Pacifico i primi a vedere il 2020

Nell’Oceano Pacifico corre la linea del cambiamento di data. Questo fa sì che in quest’area del mondo si trovino i primi e gli ultimi a festeggiare il Capodanno. La popolazione di Christmas Island, politicamente appartenente all’Australia, sarà la prima a far partire i festeggiamenti per il 1° Gennaio 2020. Gli ultimi saranno invece gli abitanti delle Samoa, vicini ma al di qua della linea, che lo festeggeranno 11 ore dopo di noi.

Chi festeggerà prima dell’Italia

Un’ora dopo Christmas Island e ben 13 ore prima dell’Italia, toccherà alla Nuova Zelanda dare il via alle celebrazioni di Capodanno. Auckland sarà il primo centro abitato di rilievo a festeggiare. Undici ore prima che a Roma, Sydney, in Australia sarà protagonista, con il consueto spettacolo di fuochi artificiali che, nonostante le polemiche di chi voleva che il denaro per i fuochi fosse speso per contrastare gli incendi che hanno colpito il Paese, illumineranno Opera Bay. Dai Giardini Imperiali di Tokyo, con 9 ore d’anticipo sull’Italia, si leveranno le tradizionali lanterne bianche: un augurio di buona fortuna dal Paese del Sol Levante. Celebrazioni per il Capodanno 2020 anche a Singapore; poi toccherà all’India, 5 ore in anticipo rispetto al nostro Paese. Per l’immensa Russia, che copre più fusi orari, si può fare riferimento a Mosca, che vivrà i festeggiamenti, sulla Piazza Rossa, 3 ore prima che a Roma. L’Italia, che ricade nel fuso orario GMT+1, festeggerà l’anno nuovo insieme agli spagnoli, con un vantaggio di un’ora rispetto ai Paesi con lo stesso fuso orario del Meridiano di Greenwich.

Capodanno 2020: i Paesi che vedranno il 2020 dopo l’Italia

Con 60 minuti di ritardo rispetto alle celebrazioni in Italia, toccherà a Londra: gli inglesi condividono con il Portogallo lo stesso fuso orario; proprio una parte del territorio portoghese, le isole Azzorre, sarà l’ultimo lembo d’Europa a vedere il Capodanno, due ore dopo il nostro Paese.

Attraversato l’Oceano Atlantico, il primo Paese delle Americhe a entrare nel 2020 sarà il Brasile: a Rio de Janeiro è tutto pronto per scatenarsi nei festeggiamenti di rito per il nuovo anno, mentre in Italia saranno le 3 del mattino. Gli abitanti di New York si assieperanno a Times Square sei ore più tardi dei romani, mentre se si vuole entrare nel secondo decennio del secolo con i californiani, si dovrà tenere conto che a Los Angeles il 1° Gennaio arriverà dopo 8 ore dall’Italia. Per chiudere il cerchio dei festeggiamenti, non rimangono che le isole Hawaii e, come si era detto, le Samoa: grandi feste sulle loro spiagge tropicali, con 11 ore di differenza da noi e addirittura 27 da chi, sempre nel Pacifico, aveva salutato per primo il Capodanno.

