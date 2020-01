Condividi su

Pensioni ultime notizie: aumento assegni gennaio in pagamento. Gli importi

Chi ogni mese riceve la pensione avrà già segnata sul calendario questa data: venerdì 3 gennaio. È questo, infatti, il giorno del primo pagamento della pensione nel 2020, sia per chi riceve l’accredito presso la banca, sia per chi lo riceve presso le Poste. Alla fine di questo articolo ricapitoleremo il calendario dei pagamenti per il 2020, ma nel frattempo andiamo a vedere di quanto aumentano gli importi degli assegni previdenziali quest’anno.

Pensioni ultime notizie: aumento assegni, gli importi

Per il 2020 la rivalutazione degli assegni con l’adeguamento all’inflazione equivarrà allo 0,4%, ma il valore definitivo sarà determinato il 18 gennaio. Quanto stabilito in questa data, tuttavia, sarà accreditato solo a partire dal gennaio del prossimo anno: si parla di pochi euro in più (il conguaglio dovrebbe infatti essere a favore dei pensionati) che però si riceveranno solo a partire dal gennaio del 2021.

In ogni caso, la rivalutazione quest’anno non toccherà gli assegni fino a 3 volte il minimo. Per gli importi superiori gli importi sugli importi degli assegni sarà applicato il seguente schema:

Trattamenti tra 3 e 4 volte il minimo : rivalutazione del 97%;

: rivalutazione del 97%; Tra 4 e 5 volte il minimo : 77%;

: 77%; Tra 5 e 6 volte il minimo : 52%;

: 52%; Tra 6 e 8 volte il minimo : 47%;

: 47%; Tra 8 e 9 volte il minimo : 45%;

: 45%; Oltre 9 volte il minimo: 40%.

Nei periodi successivi, tuttavia, la rivalutazione al 100% comprenderà anche i trattamenti fino a 4 volte il minimo, pertanto chi riceve fino a 2.052 euro al mese non subirà alcuna rivalutazione. Si parla comunque sempre di pochi euro: gli aumenti delle minime saranno di circa 3 euro (si passerà dagli attuali 513 euro a 516 euro), mentre per l’assegno sociale l’incremento sarà di circa 2 euro (da 458 a 460 euro) e le pensioni di invalidità civile aumenteranno di circa 1 euro (da 285 a 286). Spiccioli, sostanzialmente, che certamente non cambieranno le abitudini di consumo dei pensionati.

Il calendario dei pagamenti 2020

In ogni mese del 2020 l’assegno pensionistico sarà accreditato il primo giorno bancabile del mese. Come abbiamo visto, fa eccezione il mese di gennaio, dove l’accredito avviene nel secondo giorno bancabile del mese. Inoltre ci saranno differenze di date per chi riceve l’assegno in banca o alle Poste: dipende se il giorno del pagamento cade di sabato, che è lavorativo per le Poste ma non per le banche. Andiamo quindi a riassumere il calendario dei pagamenti 2020 nella seguente tabella.

Mese 2020 Poste Banche Gennaio Venerdì 3 Venerdì 3 Febbraio Sabato 1 Lunedì 3 Marzo Lunedì 2 Lunedì 2 Aprile Mercoledì 1 Mercoledì 1 Maggio Sabato 2 Lunedì 4 Giugno Lunedì 1 Lunedì 1 Luglio Mercoledì 1 Mercoledì 1 Agosto Sabato 1 Lunedì 3 Settembre Martedì 1 Martedì 1 Ottobre Giovedì 1 Giovedì 1 Novembre Lunedì 2 Lunedì 2 Dicembre (con tredicesima) Martedì 1 Martedì 1

