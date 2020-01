Condividi su

Australia: trama, cast e anticipazioni del film stasera in TV

Stasera su Rai 2 alle 21.20 è previsto Australia, film del 2009 con Nicole Kidman e Hugh Jackman. Ambientato nel Northern Territory australiano, è il film più costoso mai realizzato agli Antipodi: oltre 100 milioni di dollari. Narra la storia di una nobildonna britannica (Nicole Kidman) che riceve in eredità un’azienda agricola di dimensioni sterminate. Si dovrà difendere dalla cupidigia degli altri possidenti, ma potrà contare su un suo dipendente, Drover (Hugh Jackman).

Amore, avventura e “generazione perduta”

Il film di Baz Luhrman prende le mosse quando, nel 1939, Lady Sarah Ashley giunge a Darwin, capitale del Territorio del Nord dell’Australia, per convincere il marito a tornare in Inghilterra. Viene a conoscenza però che Lord Ashley è deceduto, ucciso da una lancia, che fa pensare che l’autore del delitto sia un aborigeno. La proprietà, che non versa in floride condizioni, attira le attenzioni dei proprietari confinanti, mentre Sarah dovrà guidare una grande mandria attraverso lande inospitali – quasi tutto il Northern Territory è desertico – per prevalere sui concorrenti. Sarà aiutata, oltre che dal burbero Drover, da un (ex) ubriacone, Flynn, da uno sciamano, King George e da Nullah, un piccolo nato da una donna inglese e da un aborigeno. Mentre si sviluppano le vicissitudini dei protagonisti, Sarah e Drover vivranno una love story e Kidman scamperà anche a un attacco nipponico (è nel frattempo scoppiata la Seconda Guerra Mondiale).

Australia è una storia d’amore e di avventura, ma un tema importante del film è quello relativo alla cosiddetta “generazione rubata”: in questo modo agli Antipodi definiscono le vittime di un progetto che mirava a distruggere la cultura aborigena, favorendo il rapimento dei bambini – circa 100.000 tra il 1880 e il 1960 – e la loro consegna ad organizzazioni cristiane e nuclei familiari di origine britannica, di modo che non rimanesse traccia del sapere indigeno. Luhrmann denuncia apertamente il comportamento inglese nei confronti di una popolazione che già viveva in quel territorio da molto prima dell’arrivo dei bianchi.

Il trailer di Australia

Australia: 3 Saturn Awards, ma incassi non esaltanti

I protagonisti di Australia, Nicole Kidman e Hugh Jackman, sono entrambi davvero australiani. Il ruolo di Drover doveva essere affidato a Russel Crowe, che però ebbe un alterco con i produttori. Si puntò allora su Heath Ledger, ma optò per un altro film, Il Cavaliere Oscuro. Quindi Il co-protgonista fu la terza scelta. Nonostante i paesaggi spettacolari, la storia appassionante e la profusione di mezzi economici, il risultato al botteghino non fu dei più esaltanti: circa 211 milioni di dollari incassati, a fronte di un impegno complessivo di circa 160 milioni.

Australia, che dura 165 minuti, si è aggiudicato 3 Saturn Awards: effetti speciali, fotografia e scenografia.

Il cast del film con Nicole Kidman e Hugh Jackman

Il cast di Australia vede Nicole Kidman (Lady Sarah Ashley) e Hugh Jackman (Drover) come protagonisti. Kidman quest’anno è candidata al Golden Globe come migliore attrice in una serie drama. A loro si affiancano David Wenham nella parte di Neil Fletcher, Brian Brown in quella di King Carney e Jack Thompson in quella di Kipling Flynn. Brandon Walters ha il ruolo di Nullah, Ben Mendelsohn quello di Dutton e Essie Davis in quella di Katherine.

