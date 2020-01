Condividi su

Google Pixel 4A: uscita in Italia, prezzo e anticipazioni scheda tecnica

Dopo il 3A ci sarà un degno successero, almeno secondo i rumors. Molte sono infatti le indiscrezioni sul futuro Pixel 4A della casa di Mountain View. Tra le peculiarità previste ci sarebbe il design borderless e la presenza del foro sullo schermo. Andiamo a vedere cosa c’è di vero e quali potrebbero essere le altre specifiche tecniche di questo dispositivo mobile.

Google Pixel 4A: le soluzioni di design

Il Pixel 4 non brillerà per il design. Questo è quello che emerge dai primi rumors. Nella fascia dei top di gamma Google troviamo delle cornici più pronunciate, una soluzione di stile necessaria, dettata dalla volontà di permettere il riconoscimento facciale efficiente, dato che è stata esclusa la tacca come opzione di design, qualcos’altro andava trovato. E dunque, come apparirà il nuovo smartphone della casa statunitense? I chiarimenti ci vengono forniti dal solito OnLeaks, secondo il leaker il 4A abbandonerà il caratteristico bordo superiore, in favore di un foro posto in alto sullo schermo. All’interno di questo foro ci sarà la fotocamera frontale, di cui non conosciamo ancora le specifiche. Sarà possibile, dallo stesso foro, il riconoscimento facciale.

Google Pixel 4A: niente riconoscimento facciale 3D?

Una scelta di design come quella sopra descritta, è stata testata sia sui top di gamma Samsung sia sui modelli Honor. C’è stato un apprezzamento generale molto buono, anche se, questo tipo di soluzione, non permette di avere un riconoscimento facciale in 3D. Come si può evincere dalle immagini, inoltre, il lettore di impronte digitali sarà posto sul retro e non sotto lo schermo. Ancora non si conoscono le specifiche tecniche del dispositivo, tuttavia si può già dire che dal punto di vista del design non ci sono stati particolari avanzamenti. Forse non proprio ciò che gli utenti si aspettavano.

