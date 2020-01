Condividi su

NoiPa cedolino gennaio 2020: data accredito stipendio e pdf online

Noipa cedolino gennaio 2020: quando i dipendenti e i pensionati della pubblica amministrazione si vedranno accreditare lo stipendio questo mese? Ecco le scadenze da tenere a mente.

NoiPa cedolino: l’accredito dello stipendio di gennaio 2020

Per gennaio 2020, la data prevista per la pubblicazione dei cedolini è quella di giovedì 16 gennaio. Detto ciò, l’effettiva erogazione dello stipendio non dovrebbe tardare oltre giovedì 23 gennaio 2020 per quanto riguarda la maggior parte dei dipendenti pubblici, membri del personale scolastico compresi. Invece, per il personale delle forze armate e delle forze dell’ordine, oltre che per i lavoratori del comparto sanitario, l’erogazione dello stipendio dovrebbe avvenire il 27 gennaio.

Noipa stipendi e cedolino: rubate alcune tredicesime, il sistema scoperto

Infatti, la data di esigibilità, ossia la data di valuta per l’accreditamento del pagamento presso il proprio Istituti di credito (o meglio il momento in cui l’importo dovuto entra nell’effettiva disponibilità del beneficiario), è sempre prevista per il giorno 23 di ogni mese per quanto riguarda la rata Ordinaria (l’elaborazione che riguarda lo stipendio mensile). D’altra parte, è prevista per il giorno 27 di ogni mese l’esigibilità della rata ordinaria del Comparto Sanità.

Come controllare il proprio cedolino

Per controllare il proprio cedolino e, quindi, conoscere l’importo del proprio stipendio mensile prima che venga effettivamente accreditato sul proprio conto, come molti dipendenti della Pubblica Amministrazione sanno, è necessario accedere alla propria area personale sul sito di NoiPa. Dopo aver effettuato il login, inserendo la propria identità digitale SPID oppure il proprio codice fiscale e la propria password (e un codice Captcha che cambia ad ogni nuovo tentativo di ingresso), si dovrà accedere alla sezione “Consultazione pagamenti” cliccando sull’apposito bottone, dunque, selezionare dal menù a tendina che si aprirà la mensilità per cui si intende controllare l’importo.

Calendario film gennaio 2020: titoli, trame e data d’uscita

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]