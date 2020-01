Condividi su

Dove vedere Brescia-Lazio in diretta tv e streaming

Brescia-Lazio, match valido per la 18a giornata della Serie A 2019/2020, si disputerà domenica 5 gennaio alle ore 12:30 allo stadio Mario Rigamonti

Brescia-Lazio sarà la prima partita del 2020

Il match in terra lombarda aprirà il programma della 18a giornata e sarà il primo lunch match di questo nuovo anno.

Dopo aver esonerato Grosso, il Brescia ha ricominciato a conquistare punti con il ritorno di Corini in panchina scalando, in questo modo, posizioni per cercare la salvezza. Con sette punti nelle ultime quattro partite, le rondinelle hanno abbandonato l’ultimo posto in classifica trovandosi momentaneamente terz’ultimi ad un solo punto dalla Sampdoria fuori dalla zona rossa.

In stato di grazia la Lazio, che ha concluso il 2019 con la vittoria della Supercoppa Italiana contro la Juventus. La squadra di Inzaghi con otto vittorie consecutive in Serie A e trascinati anche dall’entusiasmo dei propri tifosi, si trova in terza posizione a soli sei punti di distanza da Inter e Juventus capoliste del campionato e con una partita ancora da recuperare.

I precedenti di Brescia-Lazio

Negli ultimi quattro precedenti incontri al Rigamonti, i padroni di casa si sono imposti sugli avversari in un’occasione, mentre i biancocelesti hanno centrato la vittoria due volte. Un solo pareggio, invece, tra le due squadre. L’ultimo scontro in Serie A risale al febbraio 2011, con la Lazio che vinse 0-2.

Le probabili formazioni del match

BRESCIA – Mister Corini dovrebbe schierare il consueto 4-3-1-2 con Joronen tra i pali difeso dalla coppia centrale Chancellor-Cistana. Terzetto di centrocampo composto da Bisoli, Tonali e Romulo, mentre in avanti confermata la coppia d’attacco Torregrossa-Balotelli. Gli unici dubbi riguardano la corsia sinistra di difesa, con Mateju favorito su Martella, e la trequarti che dovrebbe essere occupata da Spalek a discapito di Ndoj.

LAZIO – Il tecnico Inzaghi conferma il 3-5-2 con qualche modifica a centrocampo. Squalificati Lucas Leiva e Luis Alberto, il loro posto sarà occupato da Parolo e Cataldi. In porta Strakosha, difesa a tre composta da Luiz Felipe, Acerbi e Radu. Sicuro del posto Milinkovic-Savic, così come il capitano Lulic. In avanti agirà la coppia gol Correa-Immobile.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Cistana, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Torregrossa, Balotelli.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, Parolo, Lulic; Correa, Immobile.

Dove vedere Brescia-Lazio in diretta tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

