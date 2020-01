Condividi su

Spal-Verona: probabili formazioni, quote e pronostico



Domenica 5 gennaio alle 15:00 si giocherà allo stadio Mazza di Ferrara, Spal-Verona, partita valida per la diciottesima giornata di Serie A.

La Spal di affida a Petagna per i tre punti

Penultimi in classifica con 12 punti, i ragazzi di Semplici continuano ad inseguire l’obiettivo stagionale della salvezza, che dista tre punti. Dopo le tre pesantissime sconfitte contro Inter, Brescia e Roma, i biancazzurri hanno conquistato tre punti importantissimi in trasferta contro il Torino. All’Olimpico i padroni di casa si sono fatti rimontare l’1-0 di Rincon dai gol di Strefezza e Petagna. Quest’ultimo sembra aver trovato finalmente la grinta e il giusto spirito che mancavano da tempo, avendo messo a segno due gol nelle ultime due uscite.



Contro il Verona, il tecnico di casa si affida al bomber triestino che tra le proprie mura amiche è solito ad andare in rete (4 su 6 gol al Mazza), nonostante le tanti voci di mercato che lo vedono accostato alla Roma. La Spal è favorita nel match di domenica e la sua vittoria è quotata dai bookmakers a 2,37.

Verona da tre turni senza una vittoria

L’Hellas fin qui ha totalizzato 19 punti ed è situato al dodicesimo posto in classifica con una partita da recuperare contro la Lazio.

La squadra di Juric è reduce dal pareggio rocambolesco in casa contro il Torino. La partita aveva visto i granata portarsi avanti con un vantaggio di tre gol sui padroni di casa, che nel secondo tempo sono riusciti nell’impresa di azzerare lo svantaggio grazie ai gol di Pazzini, Verre e Stepinski. Contro la Spal, la vittoria dei butei è quotata a 2,90, mentre il pareggio a 3,30.

Le probabili formazioni di Spal-Verona

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic; Valoti, Strefezza, Missiroli, Kurtic, Igor; Petagna, Floccari.



Allenatore: Semplici



HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Gunter, Rrahmani, Kumbulla; Faraoni, Pessina, Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Stepinski.



Allenatore: Juric

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]