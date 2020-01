Condividi su

Governo ultime notizie: Meloni “esecutivo imploderà senza cambi”

Governo ultime notizie – I sondaggi, sia in termini di popolarità di leadership come segnala come l’ultima ricerca Ipsos che di consensi per Fratelli d’Italia, continuano a “sorridere” a Giorgia Meloni. L’ex enfant prodige di quella Alleanza Nazionale capitanata da Gianfranco Fini con i “suoi” cosiddetti colonnelli Alemanno, Gasparri, La Russa, Gasparri, Matteoli è riuscita a portare Fratelli d’Italia su una base di consenso importante. Quasi quanto quella dell’Alleanza Nazionale dei tempi d’oro. In pratica FdI viaggia spedita verso la doppia cifra (il 10%) e, in base alle rilevazioni demoscopiche, è quasi sistematicamente la seconda forza politica di centrodestra: dietro la Lega e davanti a Forza Italia.

Governo ultime notizie, Meloni sulle elezioni regionali in Emilia Romagna

Nella sua ultima intervista al quotidiano Il Messaggero Meloni ha parlato della prossima sfida elettorale, ovvero quelle regionali in Emilia Romagna a cui è rivolto lo sguardo della politica. Per molti una vittoria del centrodestra potrebbe portare alla caduta del governo e ad elezioni politiche anticipate.

Meloni ha espresso così il suo pensiero: “È vero che giochiamo, per così dire, fuori casa. Ma non penso che il governo si salverà. In Emilia Romagna noi vogliamo vincere. Le liste di Fratelli d’Italia sono forti, io da qui al 27 gennaio sarò molto presente in quella regione ma sia chiaro che noi siamo lì prima di tutto per parlare dei problemi di quei territori e non del governo nazionale. Vogliamo dimostrare che c’è un’alternativa all’unica forma di amministrazione che i cittadini emiliani e romagnoli hanno conosciuto in questi decenni. Perché non è vero che L’Emilia Romagna funziona grazie al Pd. Funzionava nonostante il Pd, potrebbe cioé funzionare molto meglio senza il sistema di potere di quel partito che la sta soffocando”.

Quando nell’intervista Mario Ajello le fa notare che alcuni sondaggi danno in vantaggio Bonaccini ed il centrosinistra Meloni risponde: “I sondaggi dicevano anche che in Umbria c’era il testa a testa. Poi abbiamo vinto con 20 punti di scarto. Soprattutto dove esiste un sistema di potere consolidato, c’è una fetta consistente di cittadini che non lo dichiara ma voterà per cambiare”.

La leader di Fratelli d’Italia sul governo Conte

Governo ultime notizie – Rispetto al governo in carica Giorgia Meloni si dice convinta che non durerà. Ritenendo fortemente precarie le condizioni dell’esecutivo Conte bis pensa addirittura che “la transumanza parlamentare non servirà. Il governo andrà a casa per logoramento. Per il bisogno che hanno tutte forze politiche della maggioranza di segnalare la loro esistenza in vita. Questo porterà all’implosione”. Poi conclude: “Le contraddizioni sono troppo forti e lo vedremo tra breve. Il 2020 sarà l’anno della libertà”.

