Condividi su

Dove vedere Milan-Sampdoria in diretta tv e streaming

Milan-Sampdoria è un match valido per la 18esima giornata del campionato di Serie A: fischio d’inizio previsto per le ore 15.00 di lunedì 6 gennaio allo stadio San Siro di Milano.

In casa rossonera l’umiliante sconfitta subita a Bergamo dall’Atalanta è un lontano ricordo: per i tifosi del Milan, adesso, è arrivato il momento di sognare e, perché no, ricordare alcuni dei gloriosi momenti trascorsi in questi anni: non si parla altro che di Zlatan Ibrahimovic – che dovrebbe partire dalla panchina – il colpo di mercato che ha letteralmente scosso l’intero campionato. Tornando con i piedi per terra, però, la squadra di Pioli deve cominciare a correre se vorrà ottenere un posto per la prossima Champions o Europa League.

Di fronte un avversario con una pessima classifica ma che sta attraversando un buon periodo di forma: letteralmente rivitalizzata con l’arrivo di Sir Claudio Ranieri, la Sampdoria è diventata una squadra solida e difficile da affrontare, come dimostra la vittoria di misura della Juve arrivata nell’ultimo turno di campionato.

Milan-Sampdoria: le probabili formazioni

Nel Milan, Pioli il 4-3-3 con unico ballottaggio tra Piatek (nettamente favorito) e Ibrahimovic che verrà, con ogni probabilità, inserito a gara in corso per riprendere confidenza con il manto erboso del Meazza.

Ranieri perde pezzi: out Caprari per squalifica e Ferrari per infortunio (crack al crociato per lui): torna allora Murillo in mezzo alla difesa con Gabbiadini a supporto di Quagliarella davanti.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Thorsby, Murillo, Colley, Murru; Ramirez, Vieira, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.

Dove vedere il match in tv e streaming

Milan-Sampdoria sarà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]