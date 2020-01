Condividi su

Dove vedere Napoli-Inter in diretta tv e streaming

Napoli-Inter è il big match della 18esima giornata del campionato di Serie A: fischio d’inizio previsto per le ore 20.45 di lunedì 6 gennaio allo stadio San Paolo di Napoli.

Sembra che la cura Gattuso stia cominciando a dare i suoi primi frutti: la vittoria in rimonta in casa del Sassuolo ha fatto rivedere ai propri tifosi sprazzi del vecchio Napoli, autore di un grandissimo secondo tempo a Reggio Emilia. Ben lontana dal minimo obiettivo stagionale (il quarto posto e dunque la qualificazione in Champions), la squadra partenopea è chiamata ad un esame dal tasso di difficoltà molto elevato: l’aria da grande partita riuscirà a svegliare definitivamente questo sonnecchiante Napoli?

L’Inter ha sfruttato al meglio la sosta per recuperare alcuni infortunati di lungo corso, su tutti Sensi e Barella con Sanchez sulla via del ritorno dopo il problema alla caviglia che l’ha tenuto lontano dai campi per tre mesi: per i nerazzurri si tratta di una grandissima occasione per dimostrare il proprio valore contro una grande del nostro campionato e per continuare questa avvincente sfida a distanza con la Juventus.

Napoli-Inter: le probabili formazioni

Emergenza in difesa per Gattuso, che dovrà fare a meno sia di Koulibaly che di Maksimovic: accanto a Manolas pronto allora Luperto. Non sta bene nemmeno Dries Mertens, che va verso la convocazione ma non verso una maglia dal 1′. Confermato il tridente stile Sarri.

Conte in vista di Napoli-Inter ritrova Sensi e lo butta subito nella mischia: in attacco intoccabile la coppia Lautaro-Lukaku, che si ricompone dopo la squalifica dell’argentino nell’ultimo turno. D’Ambrosio out per infortunio, sulla destra ci sarà Candreva.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Luperto, Manolas, Mario Rui; Ruiz, Allan, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Biraghi; Martinez, Lukaku.

Dove vedere il match in diretta tv o streaming

Napoli-Inter verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]