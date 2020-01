Condividi su

Dove vedere Juventus-Cagliari in diretta tv e streaming

Juventus-Cagliari è un match valido per la 18esima giornata del campionato di Serie A: fischio d’inizio previsto per le ore 15.00 di lunedì 6 gennaio all’Allianz Stadium di Torino.

La Juventus torna in campo dopo la delusione di Supercoppa. I bianconeri hanno perso sin qui soltanto due gare tra tutte quelle disputate fra campionato e coppe, entrambe contro la Lazio. Il primo trofeo della stagione è dunque andato, occorre alzare la testa e ritornare a vincere: l’avversario non sarà però di certo fra i più abbordabili in questo momento.

Il Cagliari è l’autentica sorpresa e rivelazione di questo campionato ma, da due turni a questa parte, sembra essersi un po’ inceppato. Dopo aver stabilito una clamorosa striscia di 15 risultati utili consecutivi, la squadra sarda ha perso le ultime due gare contro Lazio e Udinese. Quello della Juventus potrebbe essere un ostacolo insormontabile se si dà un’occhiata anche alla storia recente: i rossoblu non hanno infatti mai vinto allo Stadium.

Juventus-Cagliari: le probabili formazioni

L’unico indisponibile fra i bianconeri è Bentancur, espulso in Supercoppa e dunque squalificato in campionato: al suo posto pronto Rabiot a fare reparto con Pjanic e Matuidi. Ancora una volta, tutti insieme, Dybala, Higuain e Cristiano Ronaldo in avanti.

Maran dovrà inventarsi qualcosa, vista la contemporanea assenza di Ceppitelli, Pisacane e Cacciatore in difesa: possibile esordio dal primo minuto per Walukiewicz. Due ballottaggi riguardano la fascia sinistra e il ruolo di interno di centrocampo: Pellegrini e Nandez favoriti rispettivamente su Lykogiannis e Ionita. Davanti Nainggolan a supporto delle due punte Joao Pedro e Simeone.

Ecco i probabili undici iniziali di Juventus-Cagliari:

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Dybala; Higuain, Cristiano Ronaldo

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Cacciatore, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone

Dove vedere il match in diretta tv o streaming

Juventus-Cagliari sarà visibile in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

