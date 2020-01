Condividi su

Pensioni ultime notizie: pagamento assegni gennaio in ritardo, ecco perché

Pensioni ultime notizie, c’è un nuovo calendario dei pagamenti che è entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2020 e molti pensionati hanno già segnato in rosso le date di accredito della pensione, a seconda che il pagamento avvenga presso le Poste o presso la banca (i giorni, in alcuni mesi, possono essere differenti). Qualcuno ha però detto che a gennaio 2020 c’è stato un ritardo: niente di vero, è tutto in regola e non c’è bisogno di farsi prendere da ingiustificati timori.

Pensioni ultime notizie: pagamento assegni gennaio, quando arriva

Come ogni anno, il pagamento degli assegni previdenziali viene accreditato il primo giorno bancabile del mese, fatta eccezione per un mese, che è proprio il mese di gennaio, in cui il pagamento avviene nel secondo giorno bancabile del mese. Pertanto, è oggi venerdì 3 gennaio 2020 il giorno X, sia per i pensionati che andranno a ritirare l’assegno alle Poste, sia per quelli che si recheranno presso la propria banca di fiducia.

Ciò avviene ormai da diversi anni, ma a quanto pare la memoria non è venuta in aiuto a diverse persone che hanno chiesto ai motori di ricerca e ad alcune testate specializzate che si occupano dell’argomento il motivo per cui la pensione non è stata accreditata ieri, giovedì 2 gennaio. Niente paura, insomma: il pagamento avverrà oggi, mentre da febbraio in poi tornerà a essere erogato il primo giorno bancabile del mese (in caso di domenica o festivo l’accredito slitta al giorno seguente).

Pensioni ultime notizie: i micro-aumenti

Come abbiamo già spiegato in precedenti articoli, anche nel 2020 gli assegni pensionistici subiranno una rivalutazione, seppur minima. Si tratta di micro-aumenti, pochi spiccioli, che aumenteranno l’entità dell’assegno, seppur di pochissimo. La mini rivalutazione può essere riassunta nella seguente tabella.

Aumento per la rivalutazione Entità trattamenti 0,40% Fino a 3 e da 3 e 4 volte il trattamento minimo (solo a gennaio i trattamenti tra 3 e 4 volte il minimo sarà dello 0,38%) 0,30% Importi compresi tra 4 e 5 volte il trattamento minimo 0,20% Importi compresi tra 5 e 6 volte il trattamento minimo 0,18% Importi compresi tra 6 e 9 volte il trattamento minimo 0,16% Importo che supera di 9 volte il trattamento minimo

