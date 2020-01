Condividi su

Scontrino elettronico 2020: quando parte la lotteria e come funziona

Il governo ha dichiarato guerra totale all’evasione fiscale tramite alcuni strumenti che sono già partiti negli anni scorsi e altri che invece prenderanno il via a partire da quest’anno. Tra questi, oltre all’abbassamento del limite di utilizzo del contante, spicca anche lo scontrino elettronico. Senza dimenticare i numerosi incentivi all’utilizzo delle carte come metodo di pagamento.

Scontrino elettronico e non solo: cosa cambia nel 2020

La prima importante novità, come abbiamo anticipato, è il nuovo tetto al contante: la soglia sarà fissata a luglio 2020 e sarà abbassata a 2.000 euro (dagli attuali 3.000 euro). Un primo passo prima di una nuova ulteriore riduzione che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2022, quando il limite scenderà nuovamente a 1.000 euro.

Non finisce qui: parte subito l’altra misura introdotta per incentivare l’utilizzo delle carte di credito o dei Bancomat, o comunque dei metodi di pagamento tracciabili per avere diritto alla detrazione del 19%. Escluse le spese sanitarie (in un primo momento erano inserite nell’elenco), chi sosterrà le spese di istruzione o sport per i figli, le spese funebri o l’acquisto di strumenti musicali con carta avrà diritto alla detrazione del 19%: in breve, se si paga in contanti, non si avrà diritto ad alcuna detrazione.

Scontrino elettronico e lotteria degli scontrini: quando parte e come funziona

Poi c’è lo scontrino elettronico, che è entrato subito in vigore, dal 1° gennaio 2020, ed è diventato obbligatorio per tutti. Sono più di 2 milioni le attività coinvolte che hanno dovuto peraltro sostituire i registratori di cassa. Nessun cambiamento per il consumatore, ma solo per i commercianti che hanno seguito quelli il cui volume d’affari era superiore a 400 mila euro, per i quali l’obbligo è scattato lo scorso 1° luglio.

Quindi la lotteria degli scontrini: anch’essa, come il nuovo tetto all’uso del contante, partirà a luglio 2020. Dal primo giorno di questo mese estivo i cittadini potranno partecipare a questo particolare a giochi premi. Innanzitutto dovranno richiedere un codice lotteria sull’apposito portale dedicato e quindi comunicarlo al commerciante dove si sta acquistando il prodotto/bene/servizio prima che venga emesso lo scontrino elettronico. In caso di pagamento in contanti bisognerà comunicare anche il codice fiscale, mentre se si paga con la carta la possibilità di vincita sarà doppia. Infatti, se si paga con carta alcune tipologie di beni e servizi, si avrà diritto a un altro premio, il bonus Befana, chiamato così perché si concretizzerà il 6 gennaio (a partire dal 2021) e consisterà in un cashback, ovvero nella restituzione di una parte delle spese effettuate tramite carta. Insomma, se non lo avete ancora capito, il governo sta cercando di convincervi in tutti i modi a utilizzare le vostre carte di pagamento e ad abbandonare gradualmente il contante.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]