Mizuo Peck: biografia, carriera ed età. Chi è in Notte al Museo

Mizuo Peck interpreta, nella commedia del 2014 diretta da Shawn Levy Notte al museo – Il segreto del faraone, la nativa americana e simbolo di indipendenza delle donne Sacajawea che, tra il 1804 e il 1806 insieme a Meriwether Lewis e William Clark, partì per una spedizione che aveva il fine di esplorare l’America nord-occidentale. L’attrice partecipa con lo stesso ruolo anche nei prequel Una notte al museo del 2006 e Una notte al museo 2-La fuga, del 2009.

Sacajawea in Notte al museo

Mizuo Peck nelle vesti dell’indiana d’America Sacajawea è una tra le statue di cera presenti nel Museo di storia naturale di New York che di notte prendono vita. La nativa americana è un personaggio storicamente esistito che accompagnò Lewis e Clark in un lungo viaggio, ed è con loro che viene presentata, nel primo film della saga, dentro una teca, mentre ascolta tutte le sere i due compagni litigare per decidere la rotta da seguire.

Larry, il guardiano notturno del museo, ha difficoltà a pronunciare il suo particolare nome, ma è proprio da lei che riceverà un prezioso aiuto durante la battaglia tra i “residenti” del museo e lui. In Notte al museo – Il segreto del faraone, invece, l’avventurosa Sacajawea accompagnerà Larry, il faraone Ahkmenrah, Attila e il 26esimo presidente degli Stati Uniti d’America Roosevelt, in un’avventura al British Museum di Londra atta a proteggere e conservare la magia del loro museo.

Mizuo Peck: biografia e carriera

Mizuo Peck è un attrice statunitense, nata a New York il 18 agosto 1977, e ha discendenza mista: i suoi genitori hanno infatti origini giapponesi, inglesi, irlandesi e cherokee dai nativi americani del Nord America. Da subito grande appassionata di recitazione, all’età di 11 anni entra a far parte della compagnia teatrale TADA! Children’s Theater Company, che lascerà a 14 anni.

Nel 1999 si laurea alla State University of New York at Purchase in Bachelor of Fine Arts, corso di laurea di formazione professionale nelle arti visive e dello spettacolo, in recitazione. L’anno successivo recita per la prima volta in televisione nel film Nicht heulen, Husky, basato sul romanzo di Gila Van Delden. Negli anni seguenti partecipa a diverse serie tv come guest star e, nel 2006, ottiene il ruolo di Sacajawea in Una notte al museo, che verrà riconfermato nei sequel del 2009 e 2014.

