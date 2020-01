Condividi su

Ben Stiller: biografia, carriera ed età. Chi è in Notte al Museo

Il famoso attore, comico e sceneggiatore statunitense Ben Stiller è nuovamente il protagonista della saga cinematografica Una notte al museo. In Notte al Museo – Il segreto del faraone, film del 2014 diretto da Shawn Levy, interpreta ancora Larry Daley, il guardiano notturno del Museo di storia naturale di New York, in cui cominciano a essere organizzate anche delle visite notturne per poter godere delle particolari attrazioni del museo che di notte prendono vita.

Larry Daley in Notte al museo- Il segreto del faraone

Larry Daley è coinvolto in una nuovissima e straordinaria avventura che ha lo scopo di salvare i “residenti” del museo più curioso al mondo. La tavola di Ankmenrah, colei che dà vita alle statue di cera, sta perdendo il proprio potere a causa della sua erosione. L’unico che potrebbe risolvere il problema è il papà del faraone del museo di New York, che si trova al British Museum di Londra.

Inizia così la travagliata spedizione, durante la quale Larry verrà accompagnato dal figlio Nick e dagli amici di cera Roosevelt, Sacajawea, la scimmia Dexter, Attila, Ottavio e Jedediah, nel museo londinese in cui, per la prima volta, le opere prendono vita rallentando il guardiano e i suoi compagni. Quando l’avventura sarà terminata il famoso custode notturno capirà che il figlio, ormai diventato grande, deve fare le sue scelte; lui, invece, inizierà a studiare all’università, laureandosi, per poter cominciare insegnare.

Ben Stiller: biografia e carriera

Benjamin Edward Meara “Ben” Stiller, figlio di due attori e comici (Jerry Stiller e Anne Meara), nasce a New York il 30 novembre 1965 ed è un attore, comico, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico di rilevante fama.

Grande appassionato di cinema, dimostra già da adolescente le sue ottime capacità attoriali. All’eta di ventidue anni debutta nel film diretto da Steven Spielberg L’impero del sole (1987) ispirato all’omonimo romanzo di J. G. Ballard. In seguito lavora in televisione conducendo uno programma tv satirico su MTV, che in seguito verrà cancellato. Nel 1994 avviene il suo debutto come regista nel film Giovani, carini e disoccupati nel quale lavorano Winona Ryder ed Ethan Hawke.

Nel 1998 acquista grande popolarità grazie al ruolo del timido Ted Stroehmann nel film sentimentale Tutti pazzi per Mary insieme a Cameron Diaz nei panni dell’affascinante Mary Jensen; due anni dopo è con Robert De Niro nella divertentissima commedia Ti presento i miei. Nel 2001, invece, è nuovamente regista della pellicola Zoolander, in cui fa anche da attore protagonista nelle vesti di un supermodello; il film avrà un sequel nel 2016, Zoolander 2, nel quale Stiller collabora nuovamente con Owen Wilson, già co-protagonista nel primo film.

Stiller è ricordato anche per il ruolo del metodico e preciso, Reuben Feffer che si innamora perdutamente di Polly nella commedia romantica …e alla fine arriva Polly, del 2004. L’anno seguente debutta come doppiatore del leone Alex nel film d’animazione Madagascar, mentre nel 2006 iniza l’avventura del guardiano Larry Daley che lo coinvolgerà in ben tre capitoli della saga Una notte al museo. Nel 2013 dirige, ed è attore protagonista insieme a Kristen Wiig e Sean Penn, I sogni segreti di Walter Mitty, remake del film Sogni proibiti del 1947 dal quale, però, la trama si discosta molto. Nel 2017 ha un ruolo in The Meyerowitz Stories, commedia diretta e sceneggiata da Noah Baumbach

La vita privata

Ben Stiller si sposa nel 2000 con l’attrice statunitense Christine Joan Taylor e insieme hanno due figli: Ella Olivia, del 2002, e Quinlin Dempsey, nato nel 2005. Ma dopo sette anni di matrimonio, nel mese di maggio, viene annunciato il divorzio dalla coppia.

