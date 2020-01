Condividi su

Influenza gennaio 2020: sintomi, picco e quando colpisce i bambini

Stando all’ultimo rapporto Influnet relativo alla settimana che va dal 23 al 29 dicembre 2019, c’è stato un lieve calo del numero dei casi di sindrome simil-influenzale, causato prevalentemente dalla chiusura delle scuole per le festività natalizie. In Italia l’incidenza totale è pari a 3,7 casi per mille assistiti, ma la fascia di età maggiormente colpita è quella sotto i 5 anni (9,9 casi per mille assistiti). La fascia di età meno colpita è quella over 65 (1,85 casi per mille assistiti). Il numero dei casi stimati in questa settimana, si legge nel rapporto, è pari a 225.000 circa, per un totale di circa 1.587.000 casi dall’inizio della sorveglianza. Le Regioni maggiormente colpite sono la Campania, le Marche e la Provincia Autonoma di Trento.

Influenza gennaio 2020: i sintomi

I principali sintomi dell’influenza riguardano l’improvvisa comparsa di febbre alta, accompagna da dolori muscolari e dall’insorgenza della tosse. A questi sintomi si associano anche altri comuni, come la presenze di brividi, la spossatezza, mal di gola, mal di testa e mancanza di appetito. Il periodo di guarigione è in media di 7-10 giorni, ma per gli over 65 e i bambini piccoli così come per i soggetti affetti da patologie croniche devono prestare maggiore attenzione perché più a rischio complicazioni (quindi il periodo di guarigione e convalescenza risulta più lungo).

Influenza gennaio 2020: atteso il picco

A gennaio potrebbe esserci il picco influenzale. Lo ha riferito il direttore del Dipartimento Malattie infettive dell’Iss, Gianni Rezza: “La curva dei contagi segue quella dello scorso anno. Ci attendiamo nelle prossime settimane un’impennata della velocità di circolazione”. In ogni caso non c’è ancora un ceppo di virus predominante e ciò non chiarisce se l’influenza 2020 sarà più grave di quella dello scorso anno. Buone nuove sul fronte della campagna vaccinale, che “sta andando meglio degli anni passati”, ha affermato il segretario della Fimmg Silvestro Scotti.

I bambini che hanno meno di 12 mesi e che hanno una febbre sopra i 38,5 gradi devono essere portati dal pediatra o al pronto soccorso, mentre i neonati che hanno meno di 1 mese e che contraggono febbre alta devono essere portati subito al pronto soccorso. Seguire le indicazioni del pediatra in caso di febbre e tenere il bambino a riposo a casa, in un ambiente non eccessivamente caldo. Si consiglia di aerare la stanza spesso e reidratarlo con minestre o acqua (o latte materno in caso di neonati). In caso di raffreddore si suggeriscono i lavaggi con acqua salina.

