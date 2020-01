Condividi su

Skyler Gisondo: biografia, carriera ed età. Chi è in Notte al Museo

Il giovane attore, doppiatore e comico statunitense Skyler Gisondo interpreta il ragazzo Nick Daley, figlio del guardiano notturno Larry in Notte al Museo- Il segreto del faraone, film diretto da Shawn Levy nel 2014 e distribuito dalla 20th Century Fox il 19 dicembre 2014 nelle sale americane e inglesi e il 28 gennaio 2015 in quelle italiane.

LEGGI ANCHE: Mizuo Peck: biografia, carriera ed età. Chi è in Notte al Museo

Nick Daley in Notte al Museo – Il segreto del farone

Nick era già apparso sin dal primo film della saga Una notte al museo come il delizioso bambino figlio di Larry, il famoso guardiano del museo più stravagante di New York. In Notte al Museo – Il segreto del faraone è ormai un adolescente che ha la passione per la musica e vorrebbe diventare un dj.

Il ragazzo non ama molto la scuola e vorrebbe abbandonare gli studi al college, ma suo padre non è d’accordo con le scelte del giovane e decide di portarlo con sé in una nuova e incredibile avventura al British Museum di Londra. Durante il susseguirsi di diverse peripezie, Nick incontra Sir. Lancillotto che lo sprona a inseguire i propri sogni e, quando i movimentati eventi saranno terminati, anche Larry capirà che il suo ragazzo, qui interpretato da Skyler Gisondo, è cresciuto e che è giusto intraprenda la strada che più desidera.

Skyler Gisondo: biografia e carriera

Il ventitreenne di origine italiane Skyler Gisondo è un stella emergente, nato a Palm Beach il 22 luglio 1996. Ad oggi è un attore, doppiatore e comico che ha iniziato da giovanissimo la sua carriera: all’età di 7 anni ha cominciato infatti ad avere diversi ruoli in più serie Tv e film per la televisione. Il suo grande debutto lo deve al personaggio di Bryan Pearson nella sitcom statunitense The Bill Engvall Show tra il 2007 e il 2009, grazie al quale riceve il premio Young Artist Award – Outstanding Young Performers in a TV Series. Nel 2007 recita nel film diretto da Rob Zombie Halloween – The Beginning; nel 2010, invece, veste i panni di Shawn Spencer nella serie Tv creata da Steve Franks Psych. Nel 2014 interpreta l’adolescente Nick nel film Notte al Museo – Il segreto del faraone e dal 2017 è Eric Bemis nella serie, in onda su Netflix, Santa Clarita Diet.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]