Bologna-Fiorentina: probabili formazioni, quote e pronostico

Lunedì 6 gennaio alle 12:30 si disputerà al Dall’Ara Bologna-Fiorentina, match valido per la diciottesima giornata di Serie A.

Il condottiero Mihajlovic punta all’Europa che conta

Nelle ultime cinque partite il Bologna ha totalizzato dieci punti e si trova nono a sette lunghezze dalla zona Europa, frutto di un grande spirito di squadra e dalla grinta che l’allenatore riesce a infondere sui calciatori.



Reduci da due vittorie consecutive, gli emiliani si preparano ad affrontare nel lunch match di lunedì una Fiorentina in crisi di risultati. Nell’ultima uscita al Via del Mare contro il Lecce Mihajlovic non è rimasto soddisfatto dell’atteggiamento dei suoi ragazzi a fine partita e a un certo punto della partita è arrivato al duro scontro con uno suoi, Medel, con cui ha poi chiarito nello spogliatoio. In vantaggio di tre gol, i felsinei hanno rischiato di subire la rimonta dei padroni di casa, ma fortunatamente per loro il match si è concluso per 2-3. Contro la Fiorentina, la vittoria del Bologna è quotata dai bookmakers a 2,45.

Comincia la cura Iachini per la Fiorentina

Dopo l’esonero di Montella, Beppe Iachini è pronto a portare tranquillità alla classifica e grinta ai giocatori della viola. L’ultima vittoria in campionato risale al 10 ottobre contro il Sassuolo: da lì in poi cinque sconfitte e due pareggi, che hanno portato così il presidente Commisso a cacciare l’allenatore campano.



Grazie alla sosta, i toscani hanno recuperato il talentuoso Chiesa, che troverà posto nella formazione titolare a supporto di Vlahovic, mentre sono ancora lunghi i tempi di ripresa per Frank Ribery, fermo per infortunio alla caviglia. Iachini cercherà di improntare, come suo solito, un gioco difensivo e di contropiede e Chiesa sarà sicuramente un giocatore chiave nel suo schema di gioco vista la sua velocità. La vittoria della viola contro il Bologna è quotata a 2,90, mentre il pareggio si attesta a 3,40.

Le probabili formazioni di Bologna-Fiorentina

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Medel, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.



Allenatore: Mihajlovic



FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic



Allenatore: Iachini

