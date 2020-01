Condividi su

La Porta dei Sogni: ospiti e anticipazioni stasera 3 gennaio 2020

Questa sera, in prima serata su Rai 1, andrà in onda la terza ed ultima puntata del programma condotto da Mara Venier. Lo show, trasmesso dal 20 dicembre 2019, presenta un format molto simile a Il Treno dei desideri, programma che vedeva Antonella Clerici come conduttrice, andato in onda tra il 2006 e il 2008.

Lo studio de La Porta dei Sogni, con la presenza di numerosi ospiti e personaggi dello spettacolo, si presenta come un immenso spazio bianco, all’interno del quale i protagonisti della serata hanno la possibilità di raccontare al pubblico e ai telespettatori il proprio racconto, esprimendo la ragione per la quale hanno chiesto di essere accolti in trasmissione. Dietro la grande porta, che dà il nome al programma stesso, si nascondono i sogni più intimi e nascosti dei protagonisti di queste storie. Con commozione, grazie alla presenza e all’allegria di ospiti, attori e personaggi dello spettacolo, i protagonisti possono avere la possibilità di veder realizzati i propri desideri.

La Porta dei Sogni: ospiti e racconti di questa sera, ultima puntata

L’ultima puntata de La Porta dei Sogni vedrà al centro della scena storie di coraggio, amore e amicizia, ma anche di affetti familiari perduti e mai ritrovati. Uno dei nostri protagonisti, in più, troverà il modo migliore per chiedere alla sua compagna di sposarlo, realizzando il loro sogno di una romantica vita insieme. Sarà ricco di emozione, infine, l’incontro tra una madre e suo figlio, separati per cause di forza maggiore da circa dieci anni.

La Porta dei Sogni: ospiti terza ed ultima puntata, Il Volo e Lino Banfi

Durante la terza ed ultima puntata de La Porta dei Sogni, in onda questa sera venerdì 3 gennaio 2020, come ospiti interverranno i maestri di Ballando con le Stelle, reality show condotto da Milly Carlucci. I ballerini dello spettacolo musicale di Rai 1 realizzeranno il sogno di uno dei protagonisti dell’ultima puntata, danzando insieme a lui. Saranno inoltre presenti in studio l’attore Lino Banfi e il trio di tenori Il Volo.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]