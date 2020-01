Condividi su

Quando iniziano le iscrizioni scuola 2020/2021 e scadenza termini domanda

Iscrizioni scuola: comincia la campagna di informazione tramite media e social promossa dal Ministero dell’Istruzione volta a facilitare la trafila burocratica a carico dei genitori.

Iscrizioni scuola: la procedura di registrazione e iscrizione

Sin dal 27 dicembre 2019 è possibile presentare la richiesta delle credenziali necessarie per svolgere la procedura di iscrizione a scuola per l’a.a. 2020/21. È bene sottolineare che la registrazione alla piattaforma messa a disposizione dal Miur reperibile all’indirizzo internet iscrizioni.istruzione.it dovrà essere effettuata dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale (dichiarando esserci il consenso anche dell’altro genitore/esercente responsabilità genitoriale).

Modello Iva 2020: presentazione, termini scadenza e novità

Chi è già registrato non dovrà svolgere nuovamente la procedura; allo stesso modo, chi possiede un’identità digitale Spid potrà accedere al servizio a partire dalle ore 8 del 7 gennaio 2020. Le iscrizioni alle classi prime delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado potrà essere svolta fino alle ore 20 del 31 gennaio 2020. L’iscrizione online è obbligatoria per le scuole statali così come per i corsi professionali di alcune regioni (Calabria, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto) mentre è facoltativa per le scuole paritarie.

Iscrizioni scuola: necessario Codice identificativo

Da ricordare che per completare l’iscrizione, oltre alle credenziali di accesso al servizio, è fondamentale munirsi del codice che identifica la scuola o il centro di formazione professionale (Cfp) prescelto. Non è difficile trovarlo; infatti, basta recarsi sul portale Scuola in chiaro ed effettuare una ricerca tramite l’apposita barra che campeggia nella home. Una volta inviata la richiesta di iscrizione alla scuola non potrà più essere modificata se non contattando direttamente l’istituto a cui è stata presentata. Alla chiusura del periodo di presentazione, la famiglia riceverà tutti gli aggiornamenti sullo stato della domanda via mail fino alla conferma dell’accettazione finale.

Novità tecnologia 2020: tendenze e dispositivi attesi entro l’anno

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]