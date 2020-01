Condividi su

Dove vedere Lecce-Udinese in diretta tv e streaming

Lecce-Udinese è un match valido per la 18esima giornata del campionato di Serie A: fischio d’inizio previsto per le ore 18.00 di lunedì 6 gennaio allo stadio Via del Mare di Lecce.

Il Lecce è una di quelle squadre che ricevono complimenti per il gioco espresso e per il coraggio, ma che raccolgono meno di quanto meritano. I pugliesi vogliono inoltre sfatare un incredibile tabù che li vede protagonisti: sono infatti l’unica squadra della Serie A a non aver ancora mai ottenuto un successo tra le mura casalinghe nelle otto gare disputate nel loro stadio. Dati che, alla lunga, potrebbero incidere sul percorso di una squadra che lotterà fino all’ultimo per non retrocedere e che – in teoria – dovrebbe fare del proprio stadio un fortino.

L’Udinese è reduce dall’inaspettata vittoria ottenuta in casa contro la rivelazione Cagliari e ha nettamente migliorato la propria situazione in classifica: anche in questo caso, però, la squadra vuole invertire un trend che la vede terzultima nel rendimento esterno. Si preannuncia una sfida ricca di significati e che potrebbe essere molto importante per gli esiti della lotta per non retrocedere.

Lecce-Udinese: le probabili formazioni del match

Liverani perde Calderoni per squalifica: al suo posto Dell’Orco adattato da terzino sinistro. Indisponibile anche Meccariello, in avanti ballottaggio serrato tra Falco e Farias per affiancare Lapadula, ritornato dopo la squalifica.

Gotti potrebbe mandare in campo con la stessa formazione vista contro il Cagliari: in attacco si va verso la coppia pesante Lasagna-Okaka con De Paul pronto a far male con i suoi inserimenti.

I probabili undici di Lecce-Udinese:

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Dell’Orco; Tabanelli, Tachsidis, Petriccione; Mancosu; Farias, Lapadula.

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Ekong, Nuytnkick; Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Lasagna, Okaka.

Dove vedere il match in tv o streaming

Il match Lecce-Udinese sarà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

