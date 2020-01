Condividi su

Var e fuorigioco, possibili novità in arrivo: torna la tolleranza sui millimetri?

Una discussione all’interno dell’IFAB (International Football Association Board) potrebbe clamorosamente mettere in discussione l’applicazione, sin qui vista, del var sulla regola del fuorigioco: si ritorna alla tolleranza sui millimetri?

Sotto analisi l’applicazione della moviola al fuorigioco

Secondo quanto riportato dal quotidiano Repubblica, in questi giorni si sta riflettendo sul concetto di “chiaro errore” legato al fuorigioco: i membri dell’organo internazionale ritengono infatti che un gol in fuorigioco di un millimetro sia comunque fuorigioco, ma se per stabilirlo è necessario l’ausilio di parecchi replay e l’utilizzo di più di 10 telecamere, allora non si può parlare di errore del guardalinee in campo.

La regola potrebbe allora essere modificata per evitare la “vivisezione” dell’azione ogni qualvolta venga segnato un gol in fuorigioco millimetrico: l’obiettivo è quello di arrivare a spegnere le telecamere nei casi in cui la decisione non sia chiara nemmeno con l’utilizzo del var ad azione ferma.

Ultimo, non per importanza, il margine di errore contenuto nel sistema var: non sempre, infatti, la telecamera riesce ad individuare il frame esatto in cui il pallone si stacca dal piede del giocatore che fornisce il passaggio decisivo.

Fuorigioco e var: la regola non cambia, ma…

Al momento, la decisione è quella di non cambiare la regola, ma – con la ripresa delle competizioni europee – potremmo assistere a cambiamenti concreti ed effettivi.

L’obiettivo è chiaramente quello di rimettere l’arbitro ed i suoi assistenti al centro del villaggio, con maggiore potere in particolare per i guardalinee, il cui ruolo sembra essere diventato sempre più marginale: in molti casi, infatti, il var ha dato una grande mano per evitare errori, ma altre volte ha aumentato i dubbi attorno ad alcune azioni.

