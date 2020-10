Condividi su

Quanto guadagna Checco Zalone: patrimonio e chi è la moglie che lo gestisce

Checco Zalone continua a riscuotere un enorme successo: è appena sbarcato nelle sale cinematografiche il suo ultimo film Tolo Tolo. Quanto guadagna l’attore e cantautore pugliese?

La carriera di Checco Zalone

Luca Pasquale Medici, in arte Checco Zalone, è nato a Bari il 3 giugno 1977; con la sua compagna Mariangela Eboli ha avuto due figlie di nome Greta e Gaia. Laureato in Giurisprudenza, ha iniziato la sua carriera di comico in piccole emittenti locali, la notorietà arriva nel 2006 grazie alla trasmissione Zelig; risale al 2009 il suo primo film Cado dalle Nubi: alla fine la pellicola incasserà ben 14 milioni di euro. Niente a che vedere con le cifre del botteghino dei suoi altri film: Che bella giornata del 2011, Sole a catinelle del 2013 e Quo Vado? del 2016.

Quest’ultimo, tra l’altro, è diventato il film che ha incassato di più in Italia in assoluto, anche più di Avatar e Titanic (i suoi film hanno fatto registrare un guadano totale di 173 milioni di euro). Anche Tolo Tolo, appena uscito al cinema, promette di essere un campione di incassi: nel primo giorno di programmazione ha stracciato ogni record arrivando a incassare 8,68 milioni di euro. Nel frattempo, Checco Zalone non si è risparmiato neanche sul fronte discografico: dal 2006 in poi ha pubblicato 25 singoli – “Siamo una squadra fortissimi”, inno dedicato alla nazionale italiana di calcio che poi vinse il Mondiale tedesco è stata disco di platino con 50mila copie vendute – e 6 album.

Quanto guadagna l’attore pugliese?

È stato lo stesso Checco Zalone a dire nel corso di diverse interviste quanto guadagna dai suoi film, o meglio ai tempi di Quo Vado? ha affermato di percepire il 10% degli incassi totali (circa 65 milioni). Tuttavia, aldilà degli introiti da Re Mida relativi ai suoi film, gran parte del patrimonio di Zalone proviene dalla società Mzl, di cui possiede il 95% (l’altro 5% è nelle mani della madre Antonietta) e che vede come amministratore unico proprio la compagna (che riceve uno stipendio mensile di 9mila euro). Solo nel 2018, i guadagni della Mzl si sono aggirati intorno ai 5 milioni di euro.

