Condividi su

Calciomercato Milan: incontro positivo per Todibo. Si cerca l’intesa

Dopo aver scosso il calciomercato italiano con l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic, la dirigenza del Milan si prepara ad affondare il secondo colpo, questa volta per rinforzare la difesa: obiettivo Todibo del Barcellona.

LEGGI ANCHE: Eriksen-Inter: gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa

Il Milan punta a rinforzare la difesa

Dopo un’iniziale chiusura da parte del club catalano, il Milan ha fatto dei passi avanti nella trattativa per portare Jean-Clair Todibo in rossonero: decisivo in tal senso il blitz del direttore sportivo Riky Massara in Spagna per convincere la dirigenza blaugrana. L’intesa è sempre più vicina e si ragiona alla formula del trasferimento.

Il giocatore francese, infatti, sta trovando poco spazio da titolare in questa stagione e vorrebbe cambiare aria, senza però rinunciare alla possibilità di giocare nel Barcellona in futuro: la formula dell’operazione sembra allora essere quella del prestito con diritto di riscatto a favore del Milan al termine della stagione, ad una cifra fissata vicina ai 20 milioni di euro. Nel contratto di Todibo verrà inserita una clausola di contro-riscatto da parte del Barcellona che, se vorrà, potrà riassicurarsi le prestazioni del francese.

La formula proposta sembra convincere tutte le parti in causa, specialmente il club spagnolo e il giocatore, inizialmente titubante. Todibo prenderà alcuni giorni per maturare una decisione definitiva, ma il Milan si guarderà comunque in giro in caso di una risposta negativa sull’affare.

Calciomercato Milan: per Todibo no al prestito secco

Quel che è sicuro, è che il Milan non accetterà la formula proposta dal Barcellona, ovvero quella del prestito secco fino a fine stagione: non è infatti nella politica della nuova dirigenza rossonera valorizzare un giocatore di proprietà di un’altra squadra senza possibilità di riscattarlo in nessun modo.

Sin qui, Todibo ha collezionato 4 presenze da titolare in questa stagione, una delle quali nella fatale sconfitta dell’Inter a San Siro in Champions League. Troppo poco per un giocatore che punta a confermarsi ad alti livelli.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]