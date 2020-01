Condividi su

I Miserabili: trama, cast e anticipazioni stasera 5 gennaio 2020

Questa sera, domenica 5 gennaio 2020, andrà in onda la terza e ultima parte della serie Tv del 2018 targata BBC e diretta dal regista e sceneggiatore Tom Shankland I Miserabili. L’ultimo capitolo del racconto tratto dal romanzo del noto scrittore francese Victor Hugo verrà trasmessa a partire dalle ore 21:20 su Rai 3.

LEGGI ANCHE: La Bella e la Bestia: trama e anticipazioni del film stasera in tv su Rai 1

I Miserabili: la trama

Durante le due puntate precedenti abbiamo avuto modo di conoscere Jean Valjean, l’ex galeotto dal cuore morbido e generoso, costretto a nascondersi sotto false identità. La giovane innocente e radiosa Fantine che, a causa di una serie di tristi vicissitudini, è costretta a lasciare in affido la propria bambina e, successivamente, a prostituirsi; la giovane morirà, infine, in preda alla disperazione. Il poliziotto Javier, ligio alla legge, continua caparbiamente a perseguitare l’ex carcerato. Cosette, dolce figlia di Fantine, che dopo essere stata per diversi anni dai Thénardier, famiglia senza scrupoli, viene adottata da Jean; con lui cresce chiusa in un convento per suore di Parigi fino all’adolescenza.

In quest’ultimo capitolo Cosette sarà la protagonista. Ormai cresciuta vuole non solo conoscere il mondo, ma anche coltivare l’ancora acerbo amore nato per il giovane Marius, figlio del Barone Pontmercy, conosciuto durante una passeggiata nei giardini di Parigi. Nel 1832 scoppia, nella capitale francese, una violenta rivolta dove Marius sarà a capo di un gruppo di studenti rivoluzionari. Nel frattempo matura anche il suo sentimento per Cosette, che viene però contrastato dalla gelosia di Èponine Thenardier, figlia dei Thenardier da poco trasferitisi a Parigi. Quando Jean Valjean e la figlia adottiva dovranno fuggire via da Parigi a causa della caccia continua di Javert, il giovane Pontmercy manderà una lettera alla sua Cosette. La ragazza non riceverà mai il messaggio del suo amato perché la lettera è stata presa in anticipo da Èponine; il non ricevere alcuna risposta farà credere a Marius che la sua innamorata non tiene a lui, così il giovane comincerà a meditare il suicidio.

Il cast de I Miserabili

Dominic West , attore britannico, noto per aver recitato in 28 giorni e nella serie tv The Wire, è nel ruolo dell’altruista ex carcerato Jean Valjean .

, attore britannico, noto per aver recitato in 28 giorni e nella serie tv The Wire, è nel ruolo dell’altruista ex carcerato . David Oyelowo, attore e produttore cinematogragico di origine nigeriane e primo attore nel film Selma – La strada per la libertà, è il poliziotto Javert .

attore e produttore cinematogragico di origine nigeriane e primo attore nel film Selma – La strada per la libertà, è il poliziotto . Lily Collins, attrice e modella britannica appassionata di giornalismo, interpreta Fantine Thibault .

attrice e modella britannica appassionata di giornalismo, interpreta . Josh O’Connor , attore britannico ventinovenne che ha preso parte al film del 2014 Posh, veste i panni di Marius Pontmercy , giovane rivoluzionario figlio del Barone Pontmercy.

, attore britannico ventinovenne che ha preso parte al film del 2014 Posh, veste i panni di , giovane rivoluzionario figlio del Barone Pontmercy. Ellie Bamber , attrice britannica nota per aver lavorato in Animali Notturni, recita nel ruolo di Cosette , la dolcissima figlia di Fantine.

, attrice britannica nota per aver lavorato in Animali Notturni, recita nel ruolo di , la dolcissima figlia di Fantine. Erin Kellyman, l’attrice britannica ventunenne, è la gelosa Éponine Thénardier, la ragazza invaghita di Marius.

Nel cast troviamo anche:

Adeel Akhtar nel personaggio di Monsieur Thénardier; Olivia Colman nel ruolo di Madame Rosalie Thénardier; Johnny Flynn nei panni di Felix Tholomyès; Henry Lloyd-Hughes è Col. Pontmercy; Derek Jacobi interpreta il vescovo Myriel; Kathryn Hunter recita nel personaggio di Madame Victurnien ed Enzo Cilenti è Rivette.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]