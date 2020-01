Condividi su

Cutrone-Fiorentina, ultime notizie: l’affare si farà. I dettagli

Dopo soli sei mesi sta arrivando al capolinea l’avventura inglese di Patrick Cutrone al Wolverhampton. Il centravanti sta infatti per fare il ritorno in Italia, dove giocherà con la Fiorentina; l’esclusione dal match di FA Cup dei lupi non ha fatto altro che confermare le voci di un suo addio trapelate già da qualche settimana.

Cutrone-Fiorentina: i dettagli dell’operazione

Arrivato in Terra d’Albione soltanto la scorsa estate, l’ex milanista ha dovuto fare i conti con la forte concorrenza di Raul Jimenez, attaccante messicano perno centrale del progetto dei Wolves.

In totale Cutrone ha disputato 24 partite – soltanto sette delle quali da titolare – siglando 3 reti e fornendo 4 assist ai compagni. Troppo poco per un ragazzo reduce da una stagione deludente al Milan e bisognoso di spazio che non è riuscito a trovare nemmeno oltremanica.

La Fiorentina ha bisogno urgente di rinforzarsi soprattutto in attacco, dove il solo Vlahovic non basta. Come riportato da vari media vicini ai viola, il club toscano è pronto ad accaparrarselo in prestito con obbligo di riscatto a 2/3 milioni di euro con riscatto fissato a 15, per un’operazione totale di 17/18 milioni. Il giocatore sarebbe entusiasta di vestire la maglia gigliata e l’affare potrebbe trovare chiusura definitiva in positivo già entro questa settimana.

L’esclusione dall’FA Cup

Cutrone, come detto, è rimasto fuori dalla lista dei convocati del Wolverhampton per il match disputato in FA Cup contro il Manchester United. Incalzato dai giornalisti, il tecnico del club inglese Nuno Espirito Santo ha parlato così dell’assenza del classe ’98: “Ho parlato con lui e abbiamo deciso insieme che non avrebbe giocato. La sua cessione? Non ho intenzione di parlarne. Aspettiamo e vediamo quello che succederà“.

Parole che sanno di addio imminente: Cutrone era arrivato lo scorso luglio in Inghilterra, acquistato a titolo definitivo dal Milan per 18 milioni di euro più bonus. I Wolves dunque lo cederanno ma vorranno recuperare quantomeno la parte fissa utilizzata per pagare il suo cartellino qualche mese fa.

