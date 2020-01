Condividi su

Now You See Me 2: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv

La prima serata del lunedì si apre all’insegna delle strabilianti magie con Now You See Me 2. La pellicola del 2016, in onda stasera 6 gennaio 2020 alle 21.20 su Italia 1, è stata diretta da Jon M. Chu, coreografo e regista statunitense noto al grande pubblico per opere come Step Up 2- La strada per il successo, Justin Bieber: Nevere Say Never, G.I. Joe – La vendetta e Jem e le Holograms.

Il lungometraggio d’azione, sceneggiato da Peter Chiarelli con Ed Solomon e prodotto da Lionsgate e Summit Entertainment, è il sequel dell’omonimo film uscito nel 2013 e ha potuto contare sulle musiche di Brian Tyler, la fotografia di Peter Deming mentre il montaggio è stato affidato a Stan Salfas. Lo spassoso thriller inoltre al botteghino in Italia ha incassato 2,9 milioni di euro nelle prime sei settimane di programmazione. Ma qual è la sinossi di Now You See Me 2?

Now You See Me 2: trama e anticipazioni del film stasera in tv

È passato un anno da quando i Quattro Cavalieri sono sfuggiti all’FBI e hanno conquistato il pubblico con i loro incredibili spettacoli di magia. Amata in tutto il mondo, la squadra di illusionisti prepara una nuova performance che ha come obiettivo quello di svelare le pratiche segrete e disoneste di Walter Mabry, magnate della tecnologia. Quest’ultimo, dotato di grande arguzia e ingegno, ha messo in atto un diabolico piano per infangare il nome dello straordinario team di professionisti e sembra impossibile fermarlo.

I protagonisti di Now You See Me questa volta dovranno escogitare uno show senza precedenti per smascherare il malvagio uomo e riscattare la propria reputazione agli occhi di milioni e milioni di persone.

Il cast del film

In Now You See Me Jesse Eisenberg interpreta J. Daniel Atlas mentre Mark Ruffalo è Dylan Rhodes. Woody Harrelson veste i panni di Merritt McKinney, Dave Franco quelli di Jack Wilder e Daniel Radcliffe è Walter Mabry. Lizzy Caplan ricopre il ruolo di Lula May, Jay Chou quello di Li e Sanaa Lathan è l’agente Natalie Austin.

Hanno partecipato al film anche Michael Caine nella parte di Arthur Tressler, Morgan Freeman in quella di Thaddeus Bradley e Richard Laing che è Lionel Shrike. Henry Lloyd-Hughes indossa le vesti di Allen Scott-Frank, David Warshofsky quelle dell’agente Cowan e Tsai Chin è Bu Bu. Completano il cast Brick Patrick nei panni di Chase McKinney, Zach Gregory in quelli di Hannes Pike e Ben Lamb che è Owen Case.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]