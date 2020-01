Condividi su

Sondaggio Noto: Tolo Tolo, per gli italiani è solo un film comico

È di destra. No è di sinistra. È per i porti chiusi. No è a favore dell’accoglienza. Il nuovo film di Checco Zalone, Tolo Tolo, è sulla bocca di tutti. In meno di una settimana ha superato i 20 milioni di incassi ed è stato visto da oltre due milioni e mezzo di persone. Sui social si è aperto il dibattito: c’è chi lo acclama e chi lo critica. Sulla questione ha provato ad indagare l’istituto Noto con un sondaggio dedicato per QN. Il 35% degli italiani ha ammesso di aver parlato del film nelle discussioni di fine e inizio anno, tra una portata e l’altra. Per il 67% degli intervistati il film non esprime alcuna posizione politica ma è semplicemente da prendere come una performance comica. Solo il 17% pensa che Zalone abbia invece voluto veicolare un messaggio politico attraverso il film.

Tolo Tolo era stato anticipato da un trailer che aveva fatto molto discutere. Il sondaggio Noto rivela che il 40% degli italiani lo ha visto. E anche qui la maggioranza degli intervistati (70%) afferma di non aver percepito alcun messaggio politico nè favorevole nè contrario al tema dell’immigrazione. Di più: per il 77% non rappresenta affatto un’offesa nei confronti degli immigrati. Anzi, il 75% dichiara di averlo trovato divertente.

Il bla bla che ha accompagnato l’uscita del film e che è esploso subito dopo viene spiegato così da Antonio Noto, direttore dello studio omonimo: “Gli italiani assegnano al cinema una maggiore reputazione nel comunicare rispetto alla classe politica”. Infatti, per il 61% il cinema può fare molto di più della politica in questo senso. Anche se per quanto riguarda il tema dell’immigrazione, gli italiani si dividono: il 48% ritiene che non si possa parlare liberamente dell’argomento mentre il 42% la pensa diversamente.

Sondaggio Noto: nota metodologica

Dati di realizzazione del sondaggio: 4/1/2020

Committente: Quotidiano Nazionale

Estensione territoriale: Nazionale, Panel Omnibus rapprresentativo della popolazione italiana maggiorenne

Tecnica di somministrazione delle interviste: Cawi

Consistenza del campione: mille, rispondenti (in%) 90%

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]