Riki: uscita nuovo album posticipata, le anticipazioni

Riki, che prenderà parte tra i Big al prossimo Festival di Sanremo, ha colto alla sprovvista i fan annunciando che posticiperà l’uscita del suo nuovo album, in programma il 10 Gennaio. I supporter del cantante dovranno pazientare ancora un mese.

Il Festival: un’occasione da non perdere

L’occasione di presentare il suo secondo lavoro in studio durante il Festival era troppo ghiotta: così Riki ha deciso di rimandare l’appuntamento con il suo pubblico a dopo Sanremo. Con un post Instagram li ha informati della sua decisione, ma ha anche aggiunto di non dimenticare la data del 10 Gennaio: “Desideravo presentare il terzo disco di inediti su un palco importante come quello di Sanremo. Come sapete sarò presente e il disco uscirà dopo il festival. Il 10 gennaio nella mia testa è da sempre stata la data del capitolo 8, in cui succederà qualcosa…”. Ora i fan si chiedono cosa succederà il 10 Gennaio.

Il significato di capitolo 8

L’accenno alla “data del capitolo 8” è dovuta al fatto che Riccardo Marcuzzo, vero nome di Riki, ha suddiviso il periodo che lo separa dalla pubblicazione del suo nuovo album in capitoli. Ancora non si sa quello che prevedrà l’ottavo capitolo, mentre in quelli precedenti ha dapprima fatto la sua comparsa un sosia dell’artista; in seguito la sua immagine ha occupato in diverse occasioni grandi spazi promozionali nelle città più importanti; c’è stata la pubblicazione di un singolo, Gossip, che ha preceduto il disco completo; ha avuto luogo un instore tour e a Porta Romana, a Milano, gli è stato riservato uno spazio pubblicitario di grandi dimensioni. La pubblicità è l’anima del commercio e Riki l’ha capito benissimo.

Riki: a Sanremo dopo Amici

Cantare sul palco dell’Ariston è un punto d’arrivo per molti cantanti, anche se Riki non è inesperto per quanto riguarda le competizioni: ha infatti preso parte alla sedicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, dove ha vinto la categoria Canto, anche se poi non ha raggiunto la vittoria finale. Di quella esperienza resta l’EP Perdo le Parole, che conteneva sette tracce ed ha ricevuto un’ottima accoglienza. Il cantante, in vista della kermesse condotta da Amadeus, ha voluto interagire anche con i fan che avevano avuto da ridire sul cambio di data, spiegando che: “Legalmente dovevamo per forza comunicare un giorno, altrimenti non avrei potuto riorganizzare gli instore per riabbracciare chi mi stava aspettando da tanto“. Riki ha poi voluto ancora rassicurarli: “Faremo le cose fatte bene. Come sempre”.

Il singolo uscito a Ottobre, Gossip

Riki: oltre un milione di follower su Instagram

La popolarità di un artista si misura ormai anche dalla sua capacità di attrarre i fan e interagire con loro: da questo punto di vista Riki non ha da lamentarsi, visto che è stato capace di raggiunger oltre un milione di fan sul suo account Instagram. La sua carriera deve molto ad Amici: per partecipare al programma di Maria De Filippi, Riki ha infatti abbandonato una promettente carriera di designer ed è stata una scommessa vinta: l’EP Perdo le Parole, insieme al suo album d’esordio, Mania, gli hanno fatto portare a casa 5 Dischi di Platino. Per quanto riguarda la sua attività dal vivo, al momento sono state fissate solo due date: al Forum di Assago, presso Milano, il 22 Febbraio; e a Roma, al Palazzo dello Sport, il 28. È probabile che successivamente all’uscita del nuovo album, siano aggiunte altre date.

