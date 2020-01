Condividi su

Album più attesi del 2020: titoli, artisti e calendario uscite

Il secondo decennio degli anni Duemila è iniziato da pochi giorni e i riflettori degli appassionati di musica sono puntati sui prossimi album in uscita. Vediamo quali sono i dieci dischi più attesi del 2020.

Il ritorno delle punk star Green Day

A distanza di quattro anni da Revolution Radio, tornano le punk star Green Day con Father Of All… Un album compatto, aggressivo e veloce, come nella migliore tradizione del genere: 10 canzoni in soli 26 minuti. A rappresentare il nuovo lavoro, il singolo con lo stesso titolo, uscito in Settembre. I Green Day saranno in terra italica per 2 volte nel corso del The Hella Mega Tour: a Milano, Ippodromo SNAI, il 10 Giugno e a Firenze, per Firenze Rocks, l’11 Giugno.

The 1975: una band prolifica

È passato poco più di un anno da A Brief Inquiry Into Online Relationship, e già i The 1975 hanno in progetto di presentare il loro album numero 4 il prossimo 21 Febbraio. Il titolo sarà Notes on a Conditional Form. Un scommessa persa per Matty Healey, che puntava a fare uscire due dischi a meno di 12 mesi di distanza. Obiettivo mancato di poco, comunque: il loro quarto disco arriverà dopo 15 mesi dal terzo. Tre i singoli estratti da Notes on a Conditional Form: The 1975, che ha visto il coinvolgimento della paladina dell’ambiente Greta Thunberg; il secondo, People; da ultimo, A Frail State Of Mind.

Album 2020: i nuovi dischi di The Killers e The Strokes

Ancora pochi i dati in nostro possesso sul nuovo lavoro dei The Killers. Del loro nuovo album conosciamo solo il singolo Land Of The Free, il titolo, Imploding The Mirage, e la data prevista della pubblicazione, che avverrà nella stagione primaverile. Già comunicato tramite i social il nuovo tour di supporto con date nel Regno Unto e Irlanda.

La stessa cosa si può dire circa TBA, nuovo album degli Strokes. Di questo conosciamo, anche qui, una sola canzone, presentata durante un concerto a Brooklyn a capodanno, Ode to the Mets. In quell’occasione Julian Casablancas & Co. hanno anche annunciato il nuovo disco.

Le nuove uscite di Lana Del Rey e Dua Lipa

Quel che non è riuscito ai The 1975, sarà portato a termine da Lana Del Rey, che, a meno di 12 mesi da Norman Fucking Rockwell, ha già fatto sapere che il nuovo album, White Hot Forever, vedrà la luce entro quest’anno.

Quanto a Dua Lipa, l’artista londinese di origini kosovare pubblicherà Future Nostalgia nel corso del 2020. Già uscito il singolo Don’t Start Now per un album che si annuncia ricco di feature, ancorché non ancora svelate. La cantante ha promesso qualcosa di innovativo per il suo nuovo disco, indicando Blondie, Madonna Outkast e Gwen Stefani tra le sue fonti di ispirazione. Per tutti i suoi fan, appuntamento il 30 Aprile al Forum di Assago, Milano.

Album 2020: Grimes e Tame Impala

Miss Anthropocene, nuovo album di Grimes, è in uscita il 21 Febbraio. Il disco è stato preceduto da tre singoli: We Appreciate Power, Violence e l’ultimo So Heavy I Fell Through The Earth. Riferimenti colti per Grimes, il cui vero nome è Claire Elise Boucher: Anthropocene è infatti il nome di una divinità femminile che presiede ai mutamenti atmosferici.

Come annunciato in Ottobre dai Tame Impala, il 14 Febbraio è prevista la pubblicazione di The Slow Rush. L’album è stato posticipato: i singoli Patience e Borderline avevano fatto presupporre un’uscita più precoce, essendo noti già dalla Primavera dell’anno scorso. Kevin Parker, frontman della band australiana, ha affermato: “Ciò che mi fa iniziare un album è che devo sentirmi di nuovo un po’ utile per voler fare davvero musica”.

I nuovi dischi di La Roux e Selena Gomez

Ci si aspetta un lavoro basato sull’impiego dei sintetizzatori per l’inglese Elly Jackson, in arte La Roux, il cui nuovo album, Supervision, è previsto per il 7 Febbraio. Il disco è stato preceduto da International Woman Of Leisure.

Selena Gomez, star della musica latina, pubblicherà il 10 Gennaio l’attesissimo Rare, da lei definito “La musica più onesta che abbia mai fatto. Non vedo l’ora, con tutto il mio cuore, che possiate sentirla”. L’artista ha fatto uscire i singoli Lose You to Love Me, Look at Her Now e Cut Off a Sweeter Place, pubblicandoli anche sul suo Twitter.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]