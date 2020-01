Condividi su

Contatore acqua, gas e freddo: ecco come proteggerlo dalle gelate

Contatore acqua: Il freddo, la pioggia, la grandine o addirittura la neve, in generale, le cattive condizioni del meteo che contraddistinguono la stagione invernale possono arrecare dei danni al misuratore. Di seguito qualche consiglio per evitarli.

Contatore acqua: coprire e sigillare

Naturalmente, ricorda l’Unione nazionale consumatori in una guida dedicata alla manutenzione dei contatori, le precauzioni da adottare cambiano in base alla posizione del contatore. Insomma, le opportune operazioni da effettuare variano a seconda che il misuratore si trovi in una nicchia di un muro esterno, per esempio, o interrato in un tombino. Tuttavia sia nel primo che nel secondo caso sarà fondamentale, ove non presente, montare uno sportellino e poi tenerlo ben chiuso, quindi, sigillarlo così da non far passare pioggia, grandine, neve ma nemmeno aria fredda.

Bene sarebbe inoltre ricoprire le pareti della nicchia con del materiale isolante: vanno bene anche dei pannelli in polistirolo o poliuretano spessi non meno di due centimetri (sono economici e facili da reperire nelle ferramenta o nei negozi di bricolage). Sulla stessa linea sarebbe bene avvolgere, oltre allo stesso misuratore, le tubazioni esposte all’aria o comunque in locali non riscaldati. Importante ricordare di non usare carta o stracci per avvolgere il contatore: potrebbero ghiacciarsi e in tal modo favorire dei guasti.

Case disabitate e periodi di assenza

Cosa fare, invece, se ci si allontanerà per un periodo da casa oppure nella propria abitazione dedicata alle vacanze? Sempre l’Unione nazionale dei consumatori in questi casi consiglia di procedere allo svuotamento dell’impianto idraulico: in pratica basta chiudere il rubinetto del contatore e poi aprire i rubinetti per farla scorrere tutta. È possibile anche comprare dei cavi elettrici riscaldanti appositamente pensati per la manutenzione delle tubature: applicarli intorno al misuratore dovrebbe tenere quest’ultimo al riparo dai danni causati da ghiaccio e freddo.

