Udinese-Sassuolo è un match valido per la 19esima giornata di Serie A, l'ultima del girone di andata: fischio d'inizio previsto per le ore…

Dove vedere Udinese-Sassuolo in diretta tv e streaming

Udinese-Sassuolo è un match valido per la 19esima giornata di Serie A, l’ultima del girone di andata: fischio d’inizio previsto per le ore 12.30 di domenica 12 gennaio alla Dacia Arena di Udine.

Udinese-Sassuolo: come arrivano le due formazioni

L’Udinese è la palese dimostrazione di come il calcio sia uno sport meraviglioso e a volte misterioso: grazie a due fondamentali successi consecutivi contro Cagliari in casa e Lecce in trasferta, la squadra di Gotti si è prepotentemente allontanata dalla zona retrocessione, trovandosi addirittura a quattro punti di distanza dal Parma che ad oggi si ritrova in settima posizione. I bianconeri sembrano aver trovato la quadratura giusta e il vecchio Rodrigo De Paul, tornato ad essere decisivo come l’anno scorso.

Il Sassuolo è probabilmente la squadra più arrabbiata del campionato: è reduce da una clamorosa ed ingiusta sconfitta contro il Genoa, nella quale si sono viste alcune decisioni arbitrali contestabili. Un motivo in più per ripartire è una classifica che non sorride troppo ai neroverdi: il terzultimo posto è lontano solamente cinque lunghezze.

Udinese-Sassuolo: le probabili formazioni:

L’unico indisponibile nelle fila bianconere è il brasiliano Samir: ballottaggio serrato fra De Maio e Becao, così come quelle tra Fofana e Jajalo. Questa volta, invece, dovrebbe spuntarla Lasagna per un posto in avanti accanto ad Okaka.

In attesa di Udinese-Sassuolo, la lista degli infortunati in casa neroverde è abbastanza lunga: oltre a Marlon, Defrel, Rogerio e Chiriches, mancherà anche Duncan. Come se non bastasse, squalificati Locatelli e Berardi: che emergenza!

I probabili undici iniziali di Udinese-Sassuolo:

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Ekong, Nuytnick; Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Lasagna, Okaka.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Magnanelli, Obiang; Djuricic, Traoré, Boga; Caputo.

Dove vedere il match in diretta tv o streaming

Udinese-Sassuolo sarà uno dei tre match che verranno trasmessi in diretta e in esclusiva su DAZN: gli abbonati al servizio Sky+Dazn potranno seguire il match sul canale 209 di Sky.

