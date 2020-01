Politiche per l’occupazione e la sicurezza urbana, investimenti in infrastrutture. Ecco le priorità dei cittadini indicate nei sondaggi politici Demopolis

Sondaggi politici Demopolis: Emilia Romagna, le priorità dei cittadini

Politiche per l’occupazione e la sicurezza urbana, investimenti in infrastrutture. Sono queste le priorità per il futuro governo dell’Emilia Romagna indicate dai cittadini nei sondaggi politici condotti dall’Istituto Demopolis per Today-Citynews tra il 18 e il 22 dicemrbe 2019. A meno di un mese dall’appuntamento elettorale, gli abitanti della regione hanno ben chiare quale siano le priorità che il prossimo governatore dovrà affrontare una volta che le urne si saranno chiuse. Al primo posto ci sono le politiche per l’occupazione e il lavoro (54%), subito dopo seguono gli investimenti in strade, viabilità e infrastrutture (45%). Sul terzo gradino del podio ci sono le politiche per la sicurezza urbana (43%). La tutela dell’ambiente e la lotta all’inquinamento occupa la quarta posizione (41%). Staccata di un punto vi è la richiesta di efficienza nella sanità pubblica (40%). Chiudono la classifica lo snellimento della burocrazia (37%) e la messa in sicurezza del territorio contro i rischi idrogeologici (36%).

Sondaggi politici Demopolis: Emilia Romagna, partita incerta

Nel sondaggio di fine dicembre, Demopolis aveva misurato la forza elettorale dei due principali candidati alla poltrona di governatore. Il presidente uscente Stefano Bonaccini risultava davanti di due punti sulla candidata di centrodestra Lucia Borgonzoni (46% contro 44%). Terzo con il 7% Simone Benini del Movimento 5 Stelle mentre gli altri sfidanti erano dati tutti insieme al 3%. I sondaggi politici di Demopolis avevano sondato anche le intenzioni di voto per quanto riguarda le liste in appoggio ai candidati. In questo caso era il centrodestra a prevalere di un punto sul centrosinistra (45% contro 44%). Terzo il Movimento 5 Stelle con l’8%.

Sondaggi politici Demopolis: nota metodologica

Il sondaggio è stata condotto dall’Istituto Demopolis, dal 18 al 22 dicembre 2019 con metodologia cawi-cati, per il gruppo editoriale Citynews, su un campione stratificato di cittadini maggiorenni residenti in Emilia Romagna.

