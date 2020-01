Sabato 11 gennaio alle 16:00, scenderanno in campo Wolverhampton e Newcastle United. Lo scontro sarà valido per la 22sima giornata di Premier League.

Wolverhampton-Newcastle: probabili formazioni, pronostico e quote

Presso il Molineux Stadium di Wolverhampton, sabato 11 gennaio alle ore 16:00, scenderanno in campo Wolverhampton e Newcastle. L’incrocio è valido per la 22esima giornata di Premier League.

Il Wolverhampton, attualmente settimo in classifica con 30 punti, nell’ultima partita giocata ha perso in trasferta contro il Watford per 2-1. È stata la seconda sconfitta di fila per i Wolves che, nonostante tutto, restano subito a ridosso della zona europea ed è pronto per tornare a vincere dopo gli ultimi zero in casella.

Il Newcastle è invece tredicesimo con 25 punti e proviene dalla sconfitta in casa contro la seconda in classifica, il Leicester, per 0-3. C’è chi sta peggio e sono proprio i Magpies, sconfitti quattro volte nelle ultime cinque uscite di campionato. Invertire il trend è il minimo per una squadra che rischia di essere risucchiata nuovamente in zona pericolante.

I precedenti e le statistiche

La storia recente fra le due squadre è piuttosto equilibrata: nelle ultime nove partite, il Newcastle ha fatto registrare 2 vittorie, 1 sconfitta e ben 6 pareggi.

Dal punto di vista statistico facciamo notare che il Newcastle ha il terzo peggior attacco (20 reti segnate) e la terza peggior differenza reti (-13).

Le probabili formazioni di Wolverhampton-Newcastle

WOLVERHAMPTON (5-3-2): Rui Patricio, Conor Coady, Ryan Bennett, Matt Doherty, Romain Saiss, Jonny, L. Dendoncker, Ruben Neves, J. Moutinho, Adama Traore, Raul Jimenez

Allenatore: Nuno Espírito Santo

NEWCASTLE (3-5-2): M. Dubravka, Emil Krafth, F. Lejeune, F. Fernandez, Matt Ritchie, Isaac Hayden, S. Longstaff, M. Longstaff, C. Atsu, Andy Carroll, Joelinton

Allenatore: Steve Bruce

La partita sarà diretta dal fischietto del signor Peter Bankes, che sarà assistito dai guardalinee Simon Long e Sian Massey-Ellis. Al VAR troviamo invece Chris Kavanagh, assistito nel compito da Daniel Cook.

Le quote e il pronostico del match

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 1.45. Decisamente più sfavorita la vittoria degli ospiti, attualmente quotata a 7.79. Per quanto riguarda il pareggio, infine, al momento la quota è a 4.39.

Difficile fare un pronostico, possibile però che si segnino diversi gol e perciò consigliamo un Over 2.5.

