L’amica geniale: trama, cast e anticipazioni di stasera 8 gennaio

Per ingannare l’attesa della nuova stagione e rinfrescare la memoria torna L’amica geniale. La fortunata serie televisiva, in onda oggi 8 gennaio 2020 dalle 21.20 su Rai 2, approda sul secondo canale di Stato con due episodi del primo capitolo.

La fiction italo-statunitense, trasposizione per il piccolo schermo dell’omonima serie di romanzi scritta dalla misteriosa Elena Ferrante, è stata diretta da Saverio Costanzo, regista romano noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina in opere come Private, In memoria di me, La solitudine dei numeri primi, Hungry Hearts e In Treatment. Ma vediamo insieme la sinossi de L’amica geniale!

L’amica geniale: trama e anticipazioni di stasera 8 gennaio

La prima puntata de L’amica geniale si aprirà con Le bambole. Italia, oggi. Elena scopre che Lila, sua compagna di avventure d’infanzia, è misteriosamente scomparsa. Questo inaspettato evento induce la donna a raccontare com’è nato il loro rapporto di profondo affetto.

Napoli, anni ’50. In prima elementare si conoscono le due bambine protagoniste della fiction e nonostante siano molo diverse, sia fisicamente che caratterialmente, tra di loro immediatamente nasce un’intesa che le porta ben presto a frequentarsi anche al di fuori dall’orario scolastico. Entrambe abitano in un rione popolare dove spadroneggia don Achille, uomo che incute timore a tutti gli abitanti del circondario.

Trama e anticipazioni di stasera 8 gennaio 2020

L’amica geniale si concluderà con l’episodio intitolato I soldi. Le due protagoniste sono sempre più legate e insieme sperimentano il piacere di leggere. Le bambine sognano di diventare delle grandi scrittrici ma i genitori di entrambe non hanno risorse economiche e sono intenzionati a non farle studiare.

Mentre Elena riesce a convincere i suoi cari a farle frequentare la scuola a Lila non viene concessa questa possibilità. Nel frattempo però la passione per i libri non svanisce e le ragazzine comprano il romanzo Piccole Donne.

L’amica geniale: il cast della serie televisiva

In L’amica geniale Elisa Del Genio interpreta Elena Greco (bambina) e Ludovica Nasti è Raffaella Cerullo (bambina). Gaia Girace veste i panni di Raffaella Cerullo, Margherita Mazzucco quelli di Elena Greco e Anna Rita Vitolo è Immacolata Greco.

Hanno partecipato alla serie televisiva Luca Gallone nel ruolo di Vittorio Greco, Imma Villa in quello di Manuela Solara e Antonio Milo che è Silvio Solara. Alessio Gallo recita la parte di Michele Solara, Valentina Acca quella di Nunzia Cerullo e Antonio Buonanno è Fernando Cerullo. Inoltre Dora Romano indossa le vesti della Maestra Oliviero, Antonio Pennarella quelle di Don Achille Carracci e Nunzia Schiano è Nella Incardo.

