Condividi su

Come scaricare video da Youtube legalmente e quando è possibile

Nato nell’ormai lontano febbraio 2005, Youtube anche al giorno d’oggi risulta essere ancora la piattaforma multimediale più utilizzata e ricca di contenuti. Nel corso degli anni è maturato e si è espanso a vista d’occhio, facendo le fortune economiche e non solo di milioni di persone.

Alle prese come tutte le piattaforme con la lotta alla pirateria, esiste comunque un metodo legale e sicuro che da il modo di poter scaricare i video senza incorrere in alcun rischio.

LEGGI ANCHE: Classifica giochi Android 2020: quali sono i migliori gratis e non

Scaricare legalmente da Youtube: ecco Youtube Premium

Il modo più sicuro per scaricare i video legalmente dal tubo è senza ombra di dubbio Youtube Premium. Per allinearsi alla folta concorrenza tra le altre di Spotify, Amazon Music, Tidal e Deezer, Youtube ha deciso di lanciare nel 2014 un suo servizio a pagamento, dapprima negli Stati Uniti per poi pian piano espandersi in Australia e Nuova Zelanda e successivamente nel resto del mondo. Questo per offrire ai suoi abbonati un servizio a tutto tondo e provare a competere anche con Netflix e simili nella creazione di contenuti originali.

In Italia e in Europa, Youtube Premium è invece arrivato nel maggio 2018. È un servizio che consente tutto ciò che già permette la versione gratuita, a cui si aggiungono alcuni elementi molto importanti: uno di questi è la visualizzazione dei video senza annunci pubblicitari, un altro è appunto la possibilità di download.

Per scaricare il contenuto di proprio interesse, è necessario andare sul video, cliccare su “Scarica” in basso del player, scegliere la qualità nel menù che si apre e procedere al download. Ricordiamo inoltre che, effettuato ciò, il video si può riprodurre sul proprio dispositivo anche senza necessità di connessione internet. Per ritrovare i propri download, è sufficiente dirigersi nella sezione “Raccolta” dell’applicazione.

Youtube Premium è, come detto, un servizio di pagamento che presenta un canone mensile di €11.99, con possibilità di facile disdetta gratuita. L’app è disponibile sia per i dispositivi mobili Android, sia per quelli iOS.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]