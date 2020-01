Condividi su

Il cantante mascherato: ospiti e anticipazioni di stasera 10 gennaio

Il week-end si apre all’insegna del buonumore e divertimento con Il cantante mascherato. Il nuovo talent game show di Rai 1, prodotto da Endemol Shine Italy e diretto da Luca Alcini, prenderà il via oggi 10 gennaio 2020 dalle 21.25 e sembra avere tutte le carte in regola per conquistare il pubblico.

Ispirato al format di successo sudcoreano The Masked Singer, negli Studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma vedremo personaggi appartenenti allo scintillante mondo dello spettacolo sfidarsi senza rivelare la propria identità. Ma cos’ha in serbo per noi Il cantante mascherato?

Il cantante mascherato: ospiti e anticipazioni di stasera 10 gennaio 2020

Poche ore ci separano dall’atteso esordio de Il cantante mascherato. Al timone dello spassoso spettacolo ci sarà la simpaticissima Milly Carlucci che guiderà i telespettatori in questo magico viaggio e presenterà gli ospiti e gli artisti famosi in gara. Gli otto concorrenti indosseranno si esibiranno in forma anonima e infatti indosseranno i seguenti costumi: Mastino, Leone, Coniglio, Mostro, Angelo, Unicorno, Barboncino e Pavone. Assisteremo quindi ad incredibili performance musicali senza conoscere l’identità nascosta dietro gli sfarzosi abiti di scena. Persino nel backstage e negli studi i partecipanti misteriosi, che a loro volta non conoscono le reali fattezze degli altri rivali, gireranno coperti da un casco integrale e un mantello in modo da rendersi irriconoscibili.

Alla fine poi di ogni puntata Il cantante mascherato chi otterrà il punteggio più basso verrà eliminato dalla competizione e rivelerà il proprio volto.A valutare le esibizioni ci penseranno il pubblico a casa e la giuria, quest’ultima composta da Patty Pravo, Ilenia Pastorelli, Flavio Insinna, Guillermo Mariotto e Francesco Facchinetti, che potranno anche tentare di indovinare il vip che si cela dietro il camuffamento anche grazie ad alcuni indizi che fornirà la conduttrice. Per quanto riguarda i protagonisti dello show sappiamo che complessivamente vantano: quarantasei partecipazioni al Festival di Sanremo e di queste cinque vittorie. Inoltre hanno venduto ben duecentocinquanta milioni di dischi, condotto settanta trasmissioni per il piccolo schermo e recitato in venticinque film. Infine si sono esibiti in tutto il mondo, pubblicato centosette album e collezionato innumerevoli ore televisive.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]