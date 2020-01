Condividi su

Milly Carlucci a Il Cantante Mascherato: chi è, carriera e biografia

Milly Carlucci, conduttrice televisiva e attrice italiana, sarà la presentatrice del nuovissimo programma in onda su Rai1 dal 10 gennaio e per altri quattro venerdì Il cantante Mascherato. Nel game show, adattamento italiano del programma sudcoreano King of Mask Singer, si sfideranno in gare canore una dozzina di Vip irriconoscibili in coppia.

Ogni puntata prevede l’eliminazione del concorrente con minor punti e solo in quel momento potrà essere svelata la sua identità. A votare una giuria composta da cinque volti noti: Flavio Insinna, Patty Pravo, Ilenia Pastorelli, Guillermo Mariotto e Francesco Facchinetti.

Biografia e prime aspirazioni di Milly Carlucci

Camilla Patrizia Carlucci – meglio conosciuta come Milly Carlucci – nasce a Sulmona (L’Aquila) l’1 ottobre 1954 e in età adolescenziale si trasferisce con la famiglia a Roma, dove frequenta il Liceo ginnasio Terenzio Mamiani.

La passione per il pattinaggio artistico a rotelle la porta, insieme alla sua squadra, a vincere il campionato italiano nella classifica di società. Nel 1972 partecipa e vince il concorso di bellezza under 21 Miss Teenager; l’aspirazione della giovane è quella di diventare un personaggio pubblico, ma i genitori sono contrari a queste ambizioni e incoraggiano la figlia a iniziare la carriera universitaria. Camilla si iscrive alla facoltà di architettura, ma poco dopo si accorge che quella non è la sua strada, decidendo di abbandonare gli studi.

L’inizio di una lunga carriera come personaggio televisivo

La Carlucci inizia la sua carriera da presentatrice in diversi programmi sull’emittente della Capitale GBR. Mostra da subito grandi doti e viene notata da Renzo Arbore, che la vuole nel suo programma L’altra domenica, trasmesso dalla Rete2, in cui sarà inviata. L’esordio di Milly arriva con la conduzione del programma in onda su Rai2 Giochi senza frontiere, del quale sarà al timone per ben quattro edizioni.

Nel 1981 è la presentatrice nel quiz trasmesso su Rai2 Il sistemone, l’anno successivo co-conduce Blitz, in onda la domenica pomeriggio sulla stessa rete. Nel 1983 lascia per un periodo la Rai passando su Fininvest, dove lavora nel programma varietà Risatissima con Lino Banfi, Ric e Gian; lo stesso anno è co-conduttrice di Miss Italia e nel 1988 è al timone di Ewiva, programma tv in onda su Canale5 che non riscuote grande successo. Negli anni ottanta si dedica alla passione per il canto pubblicando alcuni 45 giri e incide un album che porta il suo nome.

Nel 1990 torna in Rai e, due anni dopo, affianca Pippo Baudo nella conduzione del Festival di Sanremo. Nell’edizione del 1995 e in quella del 1996 è la presentatrice del Pavarotti and friends, concerto di beneficenza svoltosi a Modena. Insieme a Mike Bongiorno, Pippo Baudo e Corrado Mantoni conduce più edizioni del Gran Premio Internazionale trasmesso su Canale 5 e, dal 2005, ha avvio l’avventura ancora in corso nel talent show Rai Ballando con le stelle, sempre come conduttrice. Nel 2009 è la prima donna nella storia a presentare Miss Italia.

Milly ha alle spalle anche una breve carriera da attrice in film come Il bisbetico domato del 1980 insieme ad Adriano Celentano, Pappa e ciccia (1983), La voglia di vincere, sceneggiato Rai del 1986 e Il pap’occhio, un film di Renzo Arbore.

La vita privata di Milly Carlucci

Milly Carlucci è la sorella maggiore di Anna e Gabriella Carlucci, entrambe conduttrici. Dal 1986 è sposata con l’imprenditore e ingegnere Angelo Donati, dal quale ha avuto due figli: la prima è Angelica, che oggi vive all’estero e si occupa della costruzione e vendita di immobili nell’azienda di famiglia, e Patrick,laureato nell’ambito dell’economia, che lavora per una multinazionale anglosassone.

