Multa pedoni col rosso 2020, tolleranza zero: arrivano i primi verbali

Si sa, le multe stradali sono utili a reprimere e limitare la commissione di infrazioni più o meno gravi alle regole del Codice della Strada, ma è anche vero che costituiscono un efficace modo per “fare cassa” da parte dei Comuni. Vediamo allora quali sono le ultime novità in tema di multa pedoni che attraversano la strada con il rosso, una brutta abitudine che sembra aver preso piede tra i giovanissimi, come hanno acclarato recenti gravi fatti di cronaca.

Multa pedoni: ecco i verbali di infrazione per passaggio con il semaforo rosso

Il Codice della Strada, all’art. 146, prevede le regole in tema di violazione della segnaletica stradale. In particolare vi si trova scritto: “L’utente della strada è tenuto ad osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale“. Insomma, una elementare regola che non lascia dubbi in merito al comportamento che un pedone deve tenere quando circola per strada: infatti, la normativa del CdS non si rivolge soltanto agli automobilisti ma anche a tutti coloro che passeggiano in strade, piazze e altri luoghi pubblici.

Pertanto, non debbono stupire le notizie di questi ultimi giorni, per le quali la Polizia stradale della Toscana ha iniziato un’operazione ad hoc, denominata “Alto impatto” e mirata a reprimere la violazione delle norme stradali, anche da parte di pedoni poco accorti o poco ligi al rispetto del CdS.

Insomma, è la Toscana la regione che, in questo periodo, sta dando sostanziale impulso alla lotta alle infrazioni stradali dei pedoni. E ciò potrebbe essere segnale di una progressiva estensione della suddetta lotta, da parte delle pattuglie della polizia sparse per tutta la penisola. Ad esempio, in questi giorni a Firenze tre pedoni hanno ricevuto – sicuramente per loro in modo assolutamente inaspettato – un verbale di multa: la ragione è stata quella dell’attraversamento della strada con il semaforo rosso, in una via molto trafficata e per di più di notte. La violazione dell’art. 146 CdS è stata allora l’ovvia conseguenza.

Insomma, si tratta dei primi casi 2020 di tolleranza-zero in materia di attraversamenti pericolosi con il semaforo rosso, specialmente in vie molto trafficate e/o nelle ore notturne. Non solo rischi quindi per la propria incolumità e per quella degli automobilisti che transitano nell’area dell’attraversamento, ma da ora anche concreti rischi di esborsi di denaro per pagare la multa. Per i fatti accennati e commessi nel capoluogo toscano, i responsabili sono stati sanzionati per un importo pari a circa 60 euro a testa.

