Quarto Grado: ospiti e anticipazioni di stasera 10 gennaio 2020

Gianluigi Nuzzi, con la partecipazione di Alessandra Viero, conduce una nuova puntata di Quarto Grado, il programma di approfondiemento di notizie di cronaca in onda su Rete 4. Questa sera, venerdì 10 gennaio, si discuterà ancora una volta della Strage di Erba.

I due coniugi, Olindo Romano e Rosa Bazzi, in carcere per omicidio, attendono l’ennesima udienza, fissata il 3 febbraio presso la Corte D’Assise di Como. Dalla propria cella, entrambi continuano a proclamare la propria innocenza, mentre i loro legali chiedono ai giudici di esaminare a fondo, nuovamente, tutti gli elementi del caso. La redattrice Martina Maltagliati ci riporterà con la memoria a quel fatidico dell’11 dicembre 2006 quando, a seguito di una sanguinosa strage familiare, persero la vita una giovane donna, sua madre, il piccolo Yussef e una loro vicina di casa, la quale si trovava lì per caso in quel momento. Il marito di quest’ultimo, ricordiamo, fu l’unico superstite dell’eccidio.

La puntata di Quarto Grado in onda questa sera sarà dedicata, inoltre, ad un recente caso di omicidio. Alessandra Viero si occuperà dell’approfondimento dedicato alla morte di Annamaria Sorrentino, deceduta lo scorso 16 agosto 2019 in circostanze ancora poco chiare. In un primo momento, gli inquirenti avevano ipotizzato potesse trattarsi di suicidio ma, indagini più approfondite hanno poi rivelato che la donna era stata vittima di omicidio. Unico indagato per la misteriosa morte della giovane donna è il marito di quest’ultima, Paolo Foresta.

Quarto Grado: anticipazioni casi questa sera. Annamaria Sorrentino, omicidio preterintenzionale

Annamaria Sorrentino, ex Reginetta di Bellezza e vincitrice del concorso regionale Miss Campania, era morta la scorsa estate dopo essere caduta dal balcone dell’appartamento in cui soggiornava con il marito, Paolo Foresta. Grazie ad alcuni elementi analizzati dagli inqurenti, l’accusa ai danni dell’uomo è passata, dunque, da istigazione al suicidio a omicidio preterintenzionale. Si attendono aggiornamenti sul caso e la nomina di un consulente per gli accertamenti, prevista per il 14 gennaio.

