Leonardo. Le opere: anticipazioni documentario al cinema. Quando esce

In onore delle celebrazioni per i cinquecento anni dalla morte di Leonardo da Vinci, le opere del Maestro diventano un documentario. In versione digitale e innovativa, i quadri , i dipinti e i disegni futuristici del grande Leonardo approdano sul grande schermo, per un evento speciale unico e limitato. Leonardo. Le opere sarà nelle maggiori sale italiane dal 13 al 15 gennaio 2020.

Dama con Ermellino, L’uomo Vitruviano e La Gioconda diventeranno protagonisti di uno spettacolo unico, una produzione cinematografica documentaristica realizzata da Phil Grabsky. Il regista, con lo scopo di riprendere ed immortalare le opere nella loro più completa originalità e autenticità, si è recato in otto Paesi diversi per entrare nei musei in cui ogni singolo lavoro artistico è custodito.

Leonardo. Le opere: anticipazioni documentario, “Exhibition on screen”

In Leonardo. Le opere vedremo, tra gli altri, il dipinto dal titolo Salvator Mundi, attribuito al Maestro ed esposto ad Abu Dhabi; la Sala delle Assi, a Milano; l’Adorazione dei Magi e la meravigliosa Madonna dei Fusi, restaurata solo di recente. Un’Exhibition on screen in alta definizione che, attraverso la voce di alcuni critici d’arte, ci conduce nei più antichi e maestosi musei d’Europa, luoghi in cui la sacralità delle opere viene maestosamente valorizzata.

Il lavoro di Phil Grabsky ci condurrà, in modo virtuale, da Firenze a Roma, poi ancora a San Pietroburgo fino a spalancarci le porte del Gabinetto dei Disegni e delle Stampe delle Gallerie dell’Accademia di Venezia, luogo in cui è conservato il disegno dell’Uomo Vitruviano, testimonianza diretta della mente geniale di Leonardo da Vinci. Realizzato con inchiostro nero su carta, la rappresentazione grafica è infatti il simbolo dell’armonia del corpo umano, perfettamente inscrivibile all’interno di una circonferenza.

Leonardo. Le opere: anticipazioni documentario, al Louvre per La Gioconda

Grande rilevanza, così come lo stesso regista Grabsky ha sottolineato, sarà data inoltre al ritratto magnifico ed enigmatico della Monna Lisa, altrimenti nota come La Gioconda. L’opera probabilmente più famosa dell’artista rinascimentale è conservata al Museo del Louvre ed nell’ampia sala del celebre Museo parigino che si conclude il nostro viaggio all’insegna dell’arte, della cultura e dell’innovazione.

