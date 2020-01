C’è posta per te, prima puntata della nuova edizione del programma condotto da Maria De Filippi. Ospite in studio Johnny Depp

C’è posta per te: ospiti e anticipazioni di stasera 11 gennaio

C’è posta per te, celebre programma condotto da Maria De Filippi, compie 20 anni. La prima puntata della trasmissione televisiva è andata in onda il 12 gennaio 2000 e, da sempre, si contraddistingue per il medesimo format. Una enorme busta divide due persone legate un tempo da un rapporto di amicizia, amore o parentela, ma separate da forti dissapori.

Il programma va in onda, come di consueto, ogni sabato in prima serata su Canale 5.

Come tutti i telespettatori ben sanno, a causa di forti dissapori i protagonisti non si vedono da anni e, uno dei due, per risolvere i vecchi disguidi, invita l’altro a sedersi al lato opposto. Grazie alla celebre e ormai inconfondibile bicicletta, i postini del programma consegnano dunque la lettera di invito a presenziare durante la trasmissione ad una delle controparti.

Con la supervisione e l’intromissione della conduttrice, le due controparti raccontano la propria storia, cercando di convincere il pubblico in studio e i telespettatori. In alcuni casi, la parte lesa decide di tenere da parte l’orgoglio e la rabbia, di aprire la busta e sciogliersi in un lungo abbraccio pacificatorio. In molti altri, invece, nessuna delle controparti scende a compromesso e, terminato il racconto, ognuno continua per la propria strada.

C’è posta per te: ospiti questa sera, Johnny Depp in studio

Questa sera, su Canale 5, andrà in onda la prima puntata della nuova stagione di C’è posta per te. Per inaugurare la prima edizione del nuovo decennio, siederà come ospite in studio l’attore Johnny Depp. Il divo hollywoodiano interverrà per sorprendere ed emozionare la protagonista di un racconto intenso e commovente, condotta lì con una scusa dai suoi familiari.

Nel marzo 2019 la trasmissione aveva ceduto il passo al talent show Amici 14, anch’esso condotto da Maria De Filippi. L’ammiraglio torna dunque in veste non solo di presentatrice, ma anche di mediatrice per risolvere vecchi asti e smorzare incresciose diatribe.

