Classifica auto più vendute 2019 in Italia: ecco la top 10

Classifica auto più vendute 2019 in Italia: come ogni anno la Unrae, l’Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri, pubblica i dati in proprio possesso.

Cosa dicono i dati UNRAE?

Secondo i dati pubblicati dalla UNRAE, nel corso del 2019, in Italia sono state immatricolate 1.916.320 auto; la cifra ha subito un lieve aumento, pari allo 0,3%, rispetto al 2018. Per quanto riguarda le tipologie di veicoli, sempre dallo stesso report, si può notare come le auto a benzina abbiano scalzato quelli diesel dalla prima posizione in classifica: questi ultimi, nel 2019, si sono fermati a quota 40% mentre i primi si sono attestati al 44,3% di quelli totali.

Le vetture a Gpl vendute, invece, risultano al 7,1%, poco sotto le vetture ibride vendute, al 6%, mentre quelle a metano si fermano al 2%. Spostando lo sguardo alle case produttrici, in testa si posizionano le auto FCA: 450mila quelle immatricolate (cifra in calo del 9,58% rispetto al 2018).

Classifica auto: le più vendute in Italia nel 2019

Il primo posto nella classifica delle auto più vendute in Italia nel 2019, addirittura per il settimo anno consecutivo, è la Panda: sono stati immatricolati 138mila esemplari dell’intramontabile modello della Fiat. Segue al secondo posto la Lancia Ypsilon, l’anno scorso era in terza posizione, con 58.759 unità vendute nel 2019. Ultimo posto sul podio per la Dacia Duster: 43.701 i Suv della casa produttrice rumena venduti in Italia lo scorso anno (è anche la prima del mercato Gpl e l’auto straniera più venduta).

Quarta posizione per la Fiat 500x: perse due posizioni in classifica rispetto al 2018. Quinto posto per la Renault Clio: che perde il titolo di auto straniera più venduta che ha vinto per cinque anni consecutivi. Le ultime cinque posizioni in top ten sono occupate rispettivamente da Jeep Renegade, Citroen C3, Volkswgen T-Roc, Toyota Yaris e Jeep Compass.

