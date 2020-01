Condividi su

The Gift 2: trama, cast e anticipazioni della serie tv. Quando esce

Il 27 dicembre 2019 ha debuttato sul catalogo di Netflix una serie tv made in Turchia che amalgama il genere thriller con quello esoterico e soprannaturale: stiamo parlando di The Gift. Lo show prende ispirazione dall’omonimo romanzo scritto da Sengul Boybas. La prima stagione conta 8 episodi, la cui regia è a cura di Ozan Aciktan. A poche settimane dal debutto, sono già in molti a chiedersi se lo show avrà una seconda stagione, dal momento che l’episodio finale lascia molte questioni sospese. I fan dell’esoterico saranno sicuramente entusiasti della possibilità di continuare a scoprire le avventure di Atiye, nella speranza che The Gift possa decollare e sublimare gli eventi accaduti in una prima stagione leggermente monocorde. La narrazione dovrà sicuramente fare un level up per garantire il successo dello show e un seguito più che brillante. Al momento, tuttavia, non ci sono informazioni su quando esordirà il prossimo ciclo di episodi anche se, considerando quanto accaduto col precedente, è probabile che ciò non avverrà prima della fine dell’anno, sempre se arrivi una conferma ufficiale per la season 2.

Prima di passare ai dettagli della trama e del cast di The Gift, possiamo dare un’occhiata al trailer della prima stagione; lo proponiamo qui di seguito in lingua originale.

Trailer Prima Stagione The Gift

The Gift 2: la trama

Dal momento che non è chiaro se ci sarà una seconda stagione di The Gift, non si possono avere informazioni su ciò che sarà la trama del secondo ciclo di episodi. Possiamo tuttavia tracciare un quadro generale a partire dalla storia vista in precedenza: Atiye è una giovane pittrice dall’aspetto meraviglioso, residente a Istanbul. Tutto sembra procedere a gonfie vele per l’artista: famiglia amorevole, fidanzato ricco e premuroso e, a breve, una possibile mostra per le sue opere che potrà lanciarla al successo. Proprio nel cuore della sua vita, tuttavia, sarà sconvolta da una scoperta sensazionale: scoprirà che suoi dipinti sono misteriosamente collegati al tempio di Göbeklitepe, uno dei siti più antichi del mondo. Con l’aiuto dell’archeologo Ethan, scoprirà l’origine del suo legame, nonché verrà a galla un oscuro passato.

Il cast della serie tv

Vediamo ora quali sono gli attori principali di The Gift e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Beren Saat veste i panni di Atiye; Mehmet Günsür nel ruolo di Erhan; Metin Akdülger è Ozan; Melisa Şenolsun interpreta Cansu; Başak Köklükaya veste i panni di Serap; Civan Canova nel ruolo Mustafa.

