Dracula 2: trama, cast e anticipazioni della serie tv. Quando esce

Il 4 gennaio, su Netflix, ha debuttato una nuova serie tv con protagonista uno dei vampiri più amati e famosi di sempre: stiamo parlando di Dracula. Lo show nasce da un’idea di Steven Moffat e Mark Gatiss, autori dello show di successo Sherlock. Dracula ha ottenuto un discreto successo tra il pubblico, sebbene abbia diviso in due i fan del vampiro tra chi apprezza il nuovo dipinto e chi invece è legato al classico di Bram Stoker. In ogni caso sono in molti a chiedersi se la serie avrà un seguito e dunque una seconda stagione. Per il momento né BBC né Netflix hanno annunciato qualcosa al riguardo, non resta quindi che attendere nuove informazioni sul futuro dello show. C’è da dire che il materiale è sicuramente ricco, dal momento che i creatori non solo hanno ripreso molti dei personaggi del celebre romanzo, ma ne hanno costruiti anche di nuovi dando un tocco unico alla storia e rivisitandola completamente. Prima di passare ai dettagli della trama e del cast di Dracula, possiamo tuttavia dare un’occhiata al trailer, qualora non ci sia ancora stata occasione di visionare la serie; ricordiamo che gli episodi sono disponibili in Italia sul catalogo di Netflix, ma al momento il colosso dello streaming non offre più la possibilità di iscriversi alla piattaforma per mezzo del mese di prova gratuita; per poter usufruire dei servizi sarà dunque necessario scegliere uno dei pacchetti resi disponibili e abbonarsi al sito.

Nel frattempo, ecco il trailer dello show in lingua italiana.

Trailer prima stagione Dracula

Dracula 2: la trama

Prima di ipotizzare cosa possa accadere in un’eventuale seconda stagione di Dracula è necessario dare un’occhiata agli eventi accaduti nel primo ciclo di episodi. ATTENZIONE SPOILER.

Ogni puntata ha una durata di 90 minuti (format simile a quello di Sherlock). Nel primo episodio la trama rispecchia perfettamente la storia raccontata da Bram Stoker: l’avvocato Jonathan Harker si reca su commissione nella dimora del conte Dracula, dal quale verrà successivamente fatto prigioniero; nel secondo episodio gli autori decidono di dare un tocco personalissimo al carattere del conte, il quale lo vedremo in viaggio sul Demetra a portare caos e scompiglio; nel terzo episodio, Dracula giunge finalmente a destinazione: Londra. Ed è proprio il finale dell’episodio a lasciare attoniti i fan della saga: l’immortale Vampiro sembra essere ancora a Londra, nel nostro presente storico. Probabilmente, un’eventuale seconda stagione partirebbe dunque da questo punto, ma è facile ipotizzare che possa essere scritturato anche un prequel che permetterebbe al pubblico di scoprire qualcosa in più sulla nascita e la vita del conte.

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali di Dracula e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Claes Bang veste i panni del protagonista, il Conte Dracula; Dolly Wells è Sorella Agatha Van Helsing / dott.ssa Zoe Van Helsing; John Heffernan nel ruolo di Jonathan Harker; Morfydd Clark interpreta Mina Harker; Joanna Scanlan veste i panni della Madre Superiora.

