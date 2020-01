Condividi su

Conto corrente Bancoposta Start e Medium: quanto costano e differenze

Ormai le Poste offrono gli stessi servizi delle banche, soprattutto in materia di conto corrente. Il C/C di Poste Italiane corrisponde al nome di Bancoposta e si divide in varie tipologie, a seconda delle specifiche esigenze del cliente. In questo articolo andremo quindi a vedere le principali caratteristiche e condizioni dei C/C Bancoposta Start e Medium, i costi e quali sono gli elementi chiave che differenziano un conto dall’altro.

Conto corrente Bancoposta Start: caratteristiche e costo

Il conto corrente Bancoposta Start si distingue per chi è alla ricerca di un conto che possa soddisfare le proprie semplici esigenze finanziarie e chi durante l’anno compie una bassa operatività. Il canone mensile di questo conto ammonta a 6 euro e nel pacchetto sono inclusi una carta di debito per il 1° e il 2° intestatario del conto, nonché l’accesso ai servizi di banca Multicanale sul sito poste.it e sull’applicazione BancoPosta. Altri servizi gratuiti sono il rilascio di un carnet di assegni della durata di 1 anno, mentre i prelievi da ogni ATM Postamat effettuati con la carta di debito Bancoposta sono gratuiti.

Abbiamo parlato di un canone mensile di 6 euro, che però può essere dimezzato se si soddisfano particolari condizioni. In caso di accredito di stipendio o pensione sul conto Bancoposta si può ottenere la riduzione di 1 euro sul canone mensile. Una ulteriore riduzione di 2 euro si potrà ottenere se si manterrà la giacenza media mensile uguale o superiore a 3.000 euro.

Conto corrente Bancoposta Medium: prezzo e condizioni

Passiamo ora al conto corrente Bancoposta Medium, soluzione ideale per chi effettua pagamenti frequenti e trasferimenti di denaro online e in mobilità con smartphone o tablet, insomma per chi svolge una media operatività sul conto durante l’anno. In questo caso il canone mensile subisce l’incremento di 1 euro rispetto al conto Start, arrivando così a 7 euro al mese. Inclusi nel canone mensile sono la carta di debito per il 1° e il 2° intestatario del conto, e l’accesso ai servizi di banca Multicanale sul portale poste.it e sull’app Bancoposta. In più, rispetto al conto Start, sarà possibile anche effettuare bonifici e postagiro online o da applicazione. I servizi gratuiti restano invece gli stessi di quelli che abbiamo visto sopra, ovvero il carnet di assegni per 1 anno e i prelievi gratuiti presso gli ATM Postamat. Infine, alle stesse condizioni sopra elencate, sarà possibile ridurre il canone a fino 4 euro al mese.

