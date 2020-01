Condividi su

Poste Italiane, Bancoposta Sviluppo Remix 2025: tasso interesse e cos’è

Nuovo prodotto per Poste Italiane, pensato per chi vuole investire in un lasso di tempo relativamente breve. Un nome emblematico, che si rispecchia anche nello slogan, che recita testualmente: “Quando il mix è quello giusto, l’investimento suona bene”. Tramite il prodotto BancoPosta Sviluppo Remix 2025 sarà possibile accedere gradualmente ai mercati finanziari globali determinati da una maggiore potenzialità di crescita e applicare strategie finalizzate a mitigare gli effetti delle oscillazioni di portafoglio.

Bancoposta Sviluppo Remix 2025 di Poste Italiane: cos’è e come funziona

Come spiega Poste Italiane, tale prodotto rappresenta la soluzione consistente in un accumulo graduale della componente azionaria, che permette al contribuente non propenso a un livello di rischio altissimo sotto il profilo investimenti di ampliare nel tempo le proprie prospettive accumulando esperienza, agendo con prudenza e tenendo d’occhio le opportunità di crescita. Il prodotto nasce dalla collaborazione tra BancoPosta Fondi SGR e Anima e si avvale di numerosi esperti professionisti chiamati a guidare i clienti nel mare magnum delle opportunità finanziarie.

La caratteristica che contraddistingue questa tipologia i fondi è la crescita graduale e disciplinata della componente azionaria (dal 5% al 40% circa) durante i primi 2 anni di vita del Fondo, mentre ci sarà una maggiore flessibilità per i restanti 3 anni; infine, al termine di 5 anni, il Fondo confluirà in BancoPosta Mix 3 Classe A. Questa soluzione si rivela dunque abbastanza prudente ed efficace, a fronte delle improvvise volatilità ed errori di investimento. La componente azionaria, inoltre, può arrivare a rappresentare al massimo il 60% del portafoglio complessivo.

Poste Italiane: Bancoposta Sviluppo Remix 2025, rischio e benchmark

Per ciò che concerne la scala di rischio, Poste informa che il Fondo è classificato nella categoria 4, in una scala di rischio crescente che va da 1 a 7. Si precisa al contempo che la classificazione potrebbe cambiare nel tempo e che l’appartenenza a categorie di rischio basse non esenta l’investitore dai rischi. Per quanto riguarda il benchmark, Poste precisa che non è possibile individuare un parametro di riferimento che rappresenta la politica di investimento del Fondo, anche se si può individuare una misura di volatilità annualizzata massima pari a 9,9%.

Si possono trasferire soldi da Postepay al libretto postale?

Bancoposta Sviluppo Remix 2025 di Poste Italiane: quando sottoscriverlo

Per sottoscrivere il Fondo sarà necessario effettuare versamenti unici con un importo iniziale minimo di 500 euro e versamenti successivi di minimo 500 euro. La sottoscrizione può essere effettuata esclusivamente nel periodo di collocamento, che va dal 14 novembre 2019 al 14 febbraio 2020.

Come per i buoni fruttiferi postali, anche per il BancoPosta Sviluppo Remix 2025 è possibile effettuare una simulazione per valutare al meglio il prodotto sulla pagina dedicata sul portale bancopostafondi.it, dove sarà consigliabile consultare anche tutta l’informativa del caso.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]